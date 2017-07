Todos temos nossas diferenças e elas são os nossos maiores dons e devemos respeitar os dons de cada um.

Para trabalhar a Língua Inglesa e ao mesmo tempo inclusão foram desenvolvidas, em minhas aulas na EEF Oscar Maluche, atividades relacionadas ao X- Men, para os alunos terem uma reflexão sobre aceitar a diferença do próximo e a si mesmo e também discutir que nossas diferenças, na verdade, são “dons específicos” que ainda aflorarão em breve.

Foram comparadas situações e personagens do X-Men com a própria vida real dos alunos e deixar bem claro a eles, que, sim, todos eles, mesmo não acreditando, são especiais, e cada um possui um “poder”. A questão para uma boa harmonia na sociedade é que cada um deve respeitar o poder do próximo e usar o seu para o bem. É sempre bom enfatizar aos jovens que eles são especiais e possuem um poder. Muitos alunos possuem autoestima muito baixa e isso, sinceramente, me preocupa, pois todos os seres humanos são especiais de alguma forma e eu gosto de enfatizar aos alunos que eles são especiais, são amados e que mesmo eles não enxergando ainda, possuem um dom, um poder que só eles tem. Cabe a eles se vão usá-lo ou não, se irão desenvolvê-lo ou não.

Foram desenvolvidos cartazes apresentando os diferentes perfis dos personagens do X-MEN, cartazes anti b ullying e até pequenos teatros em inglês, em que os alunos incorporaram os próprios personagens e desenvolveram figurinos.

Os alunos praticaram as quatro habilidades do idioma e ainda trabalharam sobre um tema significativo para a nossa sociedade atual.

Eu acredito que viemos ao mundo para sermos amados e não julgados ou julgarmos. Vamos passar nossa vida amando, ao contrário de passar sentimento de ódio, assim, nossa passagem na vida será bem mais significativa.

Braian Felipe Hochsprung – teacher, 25 anos – formado em Letras pela FURB