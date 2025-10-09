WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android e iPhone; saiba quais

Com nova atualização, aplicativo não garante funcionamento correto em versões antigas

WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android e iPhone; saiba quais

Com nova atualização, aplicativo não garante funcionamento correto em versões antigas

Comente

Por conta de uma nova atualização, o aplicativo do WhatsApp deixou de funcionar em diversos modelos de celulares desde o começo do mês de outubro. A mudança ocorre pois o aplicativo não garante o funcionamento correto nas versões mais antigas, assim, são retiradas as atualizações dos modelos para evitar o desempenho duvidoso da plataforma em aparelhos considerados ultrapassados.

O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Confira os modelos deixarão de receber atualizações:
Dispositivos sem atualização a partir de outubro

O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Veja abaixo quais modelos deixam de receber
atualizações:

Android:

Samsung Galaxy S5
LG G3
Sony Xperia Z2
Motorola Moto G (1ª geração)
Huawei Ascend Mate 2
HTC One M8

iPhone:

iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 6 (se não atualizado além do iOS 12)

Leia também:

1. Previsão do tempo gera expectativa para o desfile de abertura da Fenarreco
2. Júri de tentativa de homicídio é cancelado e julgamento de feminicídio é adiado pela segunda vez em Brusque
3. Homem é preso no seu local de trabalho em Brusque
4. Fenarreco 2025: veja guia com programação, preços das comidas e bebidas e muito mais
5. Com mais de 230 inscritos, segunda edição do Brusque Open de Tênis inicia nesta sexta-feira

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior