WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android e iPhone; saiba quais
Com nova atualização, aplicativo não garante funcionamento correto em versões antigas
Por conta de uma nova atualização, o aplicativo do WhatsApp deixou de funcionar em diversos modelos de celulares desde o começo do mês de outubro. A mudança ocorre pois o aplicativo não garante o funcionamento correto nas versões mais antigas, assim, são retiradas as atualizações dos modelos para evitar o desempenho duvidoso da plataforma em aparelhos considerados ultrapassados.
O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Confira os modelos deixarão de receber atualizações:
Dispositivos sem atualização a partir de outubro
Samsung Galaxy S5
LG G3
Sony Xperia Z2
Motorola Moto G (1ª geração)
Huawei Ascend Mate 2
HTC One M8
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 6 (se não atualizado além do iOS 12)
