WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android e iPhone; saiba quais

Por conta de uma nova atualização, o aplicativo do WhatsApp deixou de funcionar em diversos modelos de celulares desde o começo do mês de outubro. A mudança ocorre pois o aplicativo não garante o funcionamento correto nas versões mais antigas, assim, são retiradas as atualizações dos modelos para evitar o desempenho duvidoso da plataforma em aparelhos considerados ultrapassados.

O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Confira os modelos deixarão de receber atualizações:

Dispositivos sem atualização a partir de outubro

O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Veja abaixo quais modelos deixam de receber

atualizações:

Android:

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª geração)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (se não atualizado além do iOS 12)

Leia também:

1. Previsão do tempo gera expectativa para o desfile de abertura da Fenarreco

2. Júri de tentativa de homicídio é cancelado e julgamento de feminicídio é adiado pela segunda vez em Brusque

3. Homem é preso no seu local de trabalho em Brusque

4. Fenarreco 2025: veja guia com programação, preços das comidas e bebidas e muito mais

5. Com mais de 230 inscritos, segunda edição do Brusque Open de Tênis inicia nesta sexta-feira

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

