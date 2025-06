Whey e creatina: nutricionistas de Brusque orientam sobre uso correto e riscos

Tanto o whey protein quanto a creatina são suplementos alimentares que contribuem para o reparo muscular e o aumento da força. No entanto, se usados de forma inadequada, podem causar prejuízos à saúde. O jornal O Município conversou com nutricionistas de Brusque para entender os benefícios e os riscos dessas substâncias.

Amanda da Silva Cunha explica que ambas têm aplicações semelhantes, mas com algumas diferenças importantes. As duas são utilizadas para melhorar a performance muscular, embora a creatina também seja produzida naturalmente pelo corpo.

“Os benefícios do whey vão desde o ganho e manutenção de massa muscular até o aumento da saciedade. Já a creatina ajuda a aumentar os estoques da substância nos músculos, o que melhora a força e a potência muscular”, explica.

Segundo Amanda, a dose padrão de whey para o público em geral varia entre 20 e 30 gramas por dia. No caso da creatina, a recomendação é de 3 a 5 gramas diárias. Ela ressalta que a eficácia dos suplementos pode ser potencializada por meio de combinações alimentares adequadas, horários estratégicos de consumo e uma boa hidratação.

O uso inadequado da creatina pode provocar retenção de líquidos, gerando a sensação de aumento de peso e desconforto gastrointestinal. Já os efeitos colaterais do whey incluem problemas digestivos em pessoas com intolerância à lactose, além de possíveis desequilíbrios nutricionais, diarreia ou constipação.

Efeitos obtidos com alimentação natural

Apesar dos benefícios, os efeitos proporcionados por esses suplementos também podem ser alcançados por meio de uma alimentação saudável, como explica a profissional Francielle Horst.

Ela reconhece a utilidade e eficácia dos suplementos em casos específicos, mas reforça que o acompanhamento médico é essencial para garantir segurança e bons resultados.

Francielle também destaca que há outros suplementos frequentemente usados em conjunto com whey e creatina, como pré-treinos, multivitamínicos, ômega 3, BCAA, entre outros. Porém, ela alerta para a necessidade de avaliar bem as indicações de cada um.

“É fundamental analisar a real necessidade do uso, o custo-benefício, a evidência científica e as indicações de cada suplemento, evitando o uso desnecessário ou impróprio”, orienta.

Sobre a idade adequada para o uso de suplementos, Francielle destaca a importância de cautela com idosos, adolescentes e gestantes. Fatores como estado de saúde, nível de atividade física e padrão alimentar são decisivos.

“Por isso, entre outros fatores, o nutricionista deve avaliar a real necessidade do suplemento, a dose ideal, se há comorbidades, qual o objetivo da pessoa e por quanto tempo o produto será utilizado”, completa.

Perfis de consumidores e riscos do whey e creatina

Amanda aponta que existem dois perfis distintos de consumidores de suplementos. O primeiro é composto por pessoas de meia idade e idosos, que geralmente utilizam multivitamínicos para prevenir deficiências nutricionais, fortalecer a imunidade e melhorar a disposição.

O segundo grupo é formado por jovens, que costumam utilizar suplementos para ganhar massa muscular, melhorar o desempenho físico e acelerar a recuperação pós-treino.

“Cada grupo tem necessidades diferentes, e é sempre importante fazer uso consciente e orientado dos suplementos para evitar excessos ou deficiências”, destaca.

Entre os jovens, uma preocupação crescente dos profissionais é o uso sem orientação adequada. Amanda afirma que o fácil acesso aos produtos, aliado à influência de figuras da cultura fitness nas redes sociais, incentiva o consumo sem supervisão profissional.

Os principais riscos do uso de suplementos de vitaminas e minerais envolvem o consumo em excesso e possíveis interações com medicamentos de uso contínuo. Já com suplementos como o whey protein, os problemas mais comuns são o uso desnecessário e desconfortos intestinais.

Por fim, as nutricionistas reforçam a importância de buscar orientação profissional e manter uma alimentação equilibrada para quem deseja iniciar o uso de suplementos.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: