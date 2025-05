X, antigo Twitter, enfrenta instabilidade com milhares de reclamações

O X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, apresentou instabilidade na manhã deste sábado, 24, afetando usuários em diferentes países. No Brasil, a plataforma chegou a registrar mais de 2,3 mil reclamações no site Downdetector, que monitora falhas em serviços on-line. Em sua versão americana, o número foi ainda maior: quase 20 mil notificações.



Entre os principais problemas relatados pelos usuários estavam falhas no aplicativo móvel (62%), conexão com o servidor (23%) e dificuldades no login (12%).

X fora do ar

A falha começou a ser notada por volta das 9h45 (horário de Brasília). Apesar de a página inicial carregar normalmente, os conteúdos — como postagens, perfis e timelines — não eram exibidos. No lugar dos tweets, aparecia uma mensagem de erro.

A empresa X, que pertence a Elon Musk, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a causa da instabilidade até a última atualização desta matéria.