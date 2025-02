Xará de torcedor acusado de racismo em jogo do Brusque relata ameaças

Diante da repercussão de uma denúncia de racismo em jogo do Brusque, um torcedor do clube, homônimo do torcedor denunciado, vem recebendo ameaças nas redes sociais.

Daniel Alexandre Ramos contou que vem recebendo ameaças e xingamentos em suas redes sociais. Ele também é torcedor do Bruscão e costuma frequentar o estádio Augusto Bauer, mas não esteve presente no empate em 1 a 1 diante do Criciúma no último sábado, 8, quando o caso ocorreu.

“Eu não me encontrava no estádio na data e posso garantir que, se estivesse, não proferia palavras de cunho racista”, garante.

Ele conta que inclusive foi contatado por um veículo de comunicação estadual para se manifestar sobre o caso e precisou explicar que não estava envolvido.

Daniel disse que as mensagens que recebeu fizeram com que ele temesse por sua segurança e da família.

“Essas atitudes podem prejudicar a imagem e integridade de outra pessoa, alegando fatos que não condizem com a pessoa citada. Portanto, fica aqui meu repúdio à situação ocorrida e também às inúmeras palavras de baixo calão proferidas a mim”, disse.

Ele afirma que vai acionar a Justiça em relação ao assunto. “As pessoas que me conhecem e acreditam ser eu na postagem, mas acabam não perguntando nada, ficam com uma imagem errada minha”, lamentou.

O caso

O goleiro Caíque, do Criciúma, registrou boletim de ocorrência na noite de sábado, 8, relatando ter sido vítima de atos racistas de um torcedor do Brusque logo após o empate em 1 a 1 entre as equipes, no estádio Augusto Bauer.

Em um vídeo gravado por um torcedor na arquibancada coberta, atrás do gol defendido por Caíque, é possível ver o momento em que o goleiro percebe a injúria racial.

Ele está acompanhado do goleiro reserva, Kauã. Nos primeiros segundos do vídeo, o camisa 1 do Criciúma se despede de forma irônica da torcida brusquense, em resposta a provocações, até o momento em que para e começa a apontar a um torcedor.

O goleiro, então, volta até a linha da pequena área e começa a correr até a equipe de arbitragem para denunciar.

Ao jornal O Município, Daniel Alexandre admitiu ter proferido uma série de ofensas contra Caique, mas que não utilizou termos racistas. Ele foi detido e liberado na sequência. A Polícia Civil de Brusque abriu um inquérito para investigar o caso.

Leia também:

1. Confira lista de contribuintes que não precisam pagar IPTU em Brusque em 2025

2. “Uma pessoa extraordinária”: filha do médico Emílio Niebuhr conta dedicação do pai à medicina, família e amigos

3. Trânsito intenso em Brusque deve continuar por pelo menos mais uma semana

4. “Brusque tem pressa para obras”: vice-prefeito Deco Batisti fala sobre planos na infraestrutura

5. Homem grava e envia vídeo para ex ateando fogo na casa dela, no Poço Fundo

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: