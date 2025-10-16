Yeesco busca reverter falência e se manifesta após decisão da Justiça

A Yeesco, empresa líder em reclamações no Procon que encerrou suas atividades após a Justiça decretar sua falência, afirma que busca reverter a decisão. Uma nota da direção da empresa foi enviada ao jornal O Município.

A empresa explica que a recuperação judicial permitiu que ela se reestruturasse e mantivesse os negócios funcionando, com reorganização interna, otimização de processos e redução de custos.

A Yeesco também afirma que atuou de boa-fé ao assinar um acordo com o Ministério Público para resolver as reclamações dos clientes.

“Esclarece-se que sempre houve disposição e atuação concreta da empresa em resolver toda e qualquer insatisfação de seus clientes, prezando pelo diálogo e autocrítica, buscando a melhor solução para suas demandas”, diz a nota.

A empresa afirma que recebeu com pesar e irresignação a decisão da Justiça de decretar a falência, lamentando todo o esforço empreendido.

“Certos de todos os desígnios voltados à reestruturação do negócio e discordando da sentença falimentar, protocolamos recurso perante o Tribunal de Justiça catarinense, buscando a reversão do quadro e a retomada da empresa”, acrescenta.

“Acreditamos e torcemos pelo êxito do recurso, na certeza de ter desempenhado com lisura e responsabilidade as operações da empresa”, finaliza a nota.

Leia a nota da Yeesco:

“A direção da Yeesco, diante das inúmeras matérias jornalísticas com informações equivocadas e distantes da realidade da história da empresa, manifesta o seguinte:

O ingresso com a ação de recuperação judicial visou a reestruturação do negócio, permitindo, por meio dos mecanismos legais, o soerguimento da empresa e a continuidade da operação.

Com relação às reclamações dos consumidores, esclarece-se que sempre houve disposição e atuação concreta da empresa em resolver toda e qualquer insatisfação de seus clientes, prezando pelo diálogo e autocrítica, buscando a melhor solução para suas demandas.

Em demonstração clara de boa-fé e responsabilidade, a empresa firmou junto ao Ministério Público de Santa Catarina um termo de ajustamento de conduta (TAC), visando resolver as reclamações de seus clientes, o que vinha fazendo até a sentença que determinou a falência da empresa.

Durante o período pós-deferimento da recuperação judicial, houve profunda reorganização interna, otimização dos processos fabris, redução de custos e enxugamento do operacional, a fim de cumprir as obrigações diárias e aquelas previstas no plano de soerguimento.

Lamentavelmente, embora todo o esforço dispendido até aqui, houve proferimento de sentença convertendo a recuperação judicial em falência pelo Juízo Regional de Jaraguá do Sul – SC, a qual recebemos com pesar e irresignação.

Certos de todos os desígnios voltados à reestruturação do negócio e discordando da sentença falimentar, protocolamos recurso perante o Tribunal de Justiça catarinense, buscando a reversão do quadro e a retomada da empresa.

Acreditamos e torcemos pelo êxito do recurso, na certeza de ter desempenhado com lisura e responsabilidade as operações da empresa”

