Yeesco: qual o plano da empresa para pagar as dívidas de mais de R$ 73 milhões

A empresa brusquense Yeesco propõe um plano de recuperação judicial com 85% de desconto sobre quase toda sua dívida, que é, ao todo, de R$ 73.139.985,76 a um total de 710 credores. A Assembleia Geral de Credores, cuja primeira convocação é para de 30 de julho, irá analisar o plano. É proposta também uma série de medidas administrativas, comerciais, operacionais e financeiras, com diferentes condições de pagamento às quatro diferentes classes de credores.

Do total da dívida, R$ 65 milhões são referentes a créditos quirografários (sem garantia real, como penhor ou hipoteca), e créditos privilegiados, que possuem garantias. Outros R$ 7,5 milhões são devidos a microempresas ou empresas de pequeno porte.

As menores fatias são dívidas trabalhistas (R$ 643 mil) e outra, referente a valores devidos a uma cooperativa de crédito (R$ 23,6 mil).

Credores quirografários são os que têm um crédito junto à empresa, mas não possuem garantia real de pagamento, como uma hipoteca, ou bens penhorados. Nesta classe, podem estar incluídos, por exemplo, fornecedores de materiais, prestadores de serviços ou clientes que pagaram por produtos, mas não os receberam.

Aos quirografários, o plano prevê desconto de 85% no montante da dívida referente, com carência de 24 meses a partir do mês seguinte ao da publicação da decisão que homologará o plano de recuperação.

Após a aplicação do desconto, a parcela terá correção monetária com base em taxa referencial mensal com juros simples de 3% ao ano, que irão incidir sobre a parcela a ser paga a partir da data do pedido da recuperação judicial até a data do pagamento da parcela. O prazo de pagamento será de 216 meses (18 anos) após a carência.

Quanto à dívida a microempresas e empresas de pequeno porte, também é proposto o desconto de 85%, com os juros simples chegando a 6% ao ano e o prazo de 120 meses (10 anos) após a carência.

O plano também cita condições extras a credores que indicarem suas contas para receber os valores após o início dos pagamentos ou que forem habilitados após o início dos pagamentos.

As dívidas trabalhistas não serão pagas com correção monetária, devendo ser pagas pelo valor nominal habilitado no quadro de credores.

Em parecer técnico contido no laudo econômico e financeiro elaborado por empresa contratada pela Yeesco, está projetado um aumento de receita ao longo dos anos que tornaria viável a continuidade das atividades.

A Assembleia Geral de Credores poderá discutir, aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, inclusive propor um plano alternativo.

A Yeesco possui, segundo laudo de avaliação, R$ 6.841.129,47 em bens de ativo imobilizado. São bens duráveis da empresa, usados na operação, e não destinados à venda.

Medidas de reestruturação

As medidas de reestruturação propostas no plano de recuperação judicial da Yeesco são divididas em cinco frentes:

Operacional: foco em clientes, adequação de produtos e clientes, racionalizações de mão de obra e custos. Manutenção de investimentos à eficiência, reforço de profissionalização, reestruturação das vendas em e-commerce, readequação de canais de vendas, implementação de novos sistemas e controles, e projeção para implantação de novos modelos de lojas físicas.

Administrativa: revisão e redirecionamento dos lançamentos contábeis, revisão e melhoria de processos de análise de crédito, implantação de processo de cobrança sistêmica para recuperar valores inadimplentes (a receber de terceiros). Aprimoração de demonstrativos financeiros e estruturação de novos demonstrativos. Reestruturação de departamentos com melhoria de processos, cortes de despesas e aumento de efetividade; elaboração de organograma e reestruturação do setor de contas a receber.

Comercial: medidas estratégicas para fortalecimento da marca e garantir “satisfação plena do consumidor, que em momentos anteriores foi prejudicada.” Foco em estratégias de vendas para recuperação do conceito da marca e melhoria em experiência do cliente, com acompanhamento de todos os canais de distribuição e atenção diferenciada aos consumidores.

Ampliação de carteira de clientes, redução de volumes produtivos para priorizar qualificação das vendas e rentabilidade; possibilidade de adotar representantes comerciais por regiões. Novas rotinas de atendimento, com acompanhamento diário de metas. Readequação de pessoal e melhorias de software de gestão para otimizar equipes do e-commerce; e planejamento e readequação da divulgação dos produtos e marcas nas redes

sociais.

Financeiro: Renegociação de passivos para readequação de estrutura de capital; busca de crédito junto a instituições financeiras e fornecedores; implantação de processo mais rigoroso de análise de crédito.

Área comercial: análise detalhada dos custos comerciais; diminuição do custo final dos produtos; testes de aderência aos controles de recebimento de mercadorias, controle de estoques, apontamentos e expedição; acompanhamento contínuo de todas as rotinas de produção; otimização e readequação do quadro de funcionários.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: