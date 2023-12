Youtuber PC Siqueira é encontrado morto em apartamento em SP

O youtuber PC Siqueira, de 37 anos foi encontrado morto em seu apartamento no fim da tarde desta quarta-feira, 27, pela Polícia Militar de São Paulo. A informação foi publicada por diversos portais de notícias nacionais.

Conforme o jornal Metrópoles, a polícia chegou no apartamento às 17h53 e encontrou o yotuber já sem vida. A perícia ainda está no apartamento do youtuber para analisar e investigar o caso e, nas horas seguintes, deve fornecer novas informações em um boletim de ocorrência.

O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

Em março deste ano, PC havia sido encontrado desacordado em seu apartamento. Ele foi socorrido por bombeiros e, posteriormente, agradeceu aos fãs pelo apoio, informando que se recuperava de uma tentativa de suicídio.

Procure ajuda

O Centro de Valorização da Vida está disponível 24 horas para ligações gratuitas através do telefone 188. O CVV garante total sigilo durante as ligações.

No Mapa da Saúde Mental é possível encontar outros tipos de atendimento.

