Youtubers são flagrados com arma de fogo durante filmagem no Norte de SC

Na noite dessa terça-feira, 12, dois homens, de 26 e 38 anos, foram flagrados pela Polícia Militar gravando vídeos no meio de um matagal no bairro Profipo, em Joinville. Com o mais velho, havia uma arma de fogo de uso restrito e munições.

De acordo com a PM, a guarnição foi chamada após a denúncia de homens chegaram à rua Portugal em um Hyundai i30 e fizeram disparos com arma de fogo. Em rondas pela região, os policiais encontraram o veículo e viram algumas luzes saindo de um matagal. No local, foram encontrados os dois homens.

O mais velho, de 38 anos, alegou ser Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e informou que havia uma arma de fogo dentro do carro, mas negou os disparos. Na busca veicular, foram encontradas uma pistola Taurus calibre 9mm e dez munições.

Perguntados sobre o motivo de estarem na mata, os dois afirmaram ser youtubers e que estavam gravando vídeos de terror no local. Segundo eles, a arma era uma medida de segurança, já que têm medo de ir a lugares ermos.

Com eles, ainda havia máscaras, facão, bonecas e velas. O dono da arma não apresentou a documentação, mas entregou o certificado de registro e a guia de trânsito. A dupla e a arma apreendida foram encaminhadas à Central de Polícia.

