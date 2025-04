O Ypiranga fez uma boa campanha no Gauchão, mas não passou às semifinais. Foi o quinto colocado da primeira fase, terceiro colocado do Grupo C. Contudo, venceu a Taça Farroupilha, troféu secundário que dá vaga à Copa do Brasil do ano seguinte.

Dos 12 jogos no ano, venceu cinco, empatou cinco e perdeu apenas dois, para Grêmio e Juventude, times da Série A. Dos 12 gols marcados no ano, oito foram de Emerson Galego, artilheiro do estadual. Foi o principal destaque do Ypiranga nestes primeiros meses da temporada, e o Juventude não demorou em levar o centroavante para a Série A.

Então o principal desafio o técnico Matheus Costa será, então, fazer seu time funcionar sem seu goleador. Na Série C desde 2016, o Ypiranga quer subir o nível e, enfim, conquistar o acesso. Em 2024, parou na segunda fase, sendo lanterna de seu grupo.

Destaques



Roger: o ponta de 29 anos volta ao Brasil após sete anos no exterior. Esteve mais tempo no futebol romeno, chegando a ser campeão romeno com o CFR Cluj e a disputar fases preliminares da Liga Europa e da Conference League com o Corvinul Hunedoara. É titular no Ypiranga e marcou um gol no Gauchão.



Heitor Roca: o lateral-esquerdo chegou para a temporada 2025 e é titular, registrando um gol e duas assistências no estadual.



Danielzinho: meia com formação no São Paulo, está em sua segunda temporada no Tombense. Foi titular ao longo de todo o Campeonato Mineiro.

Chegaram: Marlone (meia – Chapecoense), Igor Morais (zagueiro – Brasiliense), Fabão (zagueiro – Guarany de Bagé-RS), Pedrinho (lateral-esquerdo – Maguary-PE) e Arthur (goleiro – Caravaggio)

Saíram: Emerson Galego (atacante – Juventude), Válber Júnior (atacante – São Luiz-RS), Heitor (zagueiro – sem clube)



Ypiranga Futebol Clube

Erechim (RS)

Fundação: 18 de agosto de 1924

Estádio: Colosso da Lagoa (próprio) – 22.000 lugares

Presidente: Adilson Stankiewicz

Técnico: Matheus Costa

Material esportivo: Clanel

Principais títulos: 1 Taça Farroupilha (2025) e 2 Campeonato do Interior Gaúcho (2009 e 2023)

Vs. Brusque: 3J, 1V, 1E, 1D, 4GP, 3GC

Copa do Brasil: não disputa em 2025

Gaúcho: 5º (campeão da Taça Farroupilha)

Ex-Brusque: Zé Carlos e Marlone

Foto: Um dos grandes desafios do Ypiranga é suprir a saída do artilheiro Emerson Galego | Pablo Nunes/Ypiranga FC

