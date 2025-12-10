Zagueiro Alemão acerta com rival do Brusque no Catarinense e Série C
O Barra anunciou nesta semana a contratação do zagueiro Éverton Alemão, que se despediu do Brusque ao fim da temporada 2025.
O clube de Balneário Camboriú é rival do Brusque no Campeonato Catarinense e na Série C. As equipes se enfrentam na quarta rodada do estadual, na Arena Barra, no dia 18 de janeiro.
Alemão fez mais de 220 jogos pelo Quadricolor, conquistando três títulos — Copa Santa Catarina 2019, Recopa Catarinense 2020 e Campeonato Catarinense 2022 — e dois acessos.
