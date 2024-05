Zagueiro brusquense é campeão do Chipre com o Apoel

O brusquense João Cipriano foi campeão cipriota de futebol no último dia 11, quando sua equipe, o Apoel, empatou em 1 a 1 com o AEK Larnaca. Com o resultado, o clube da capital, Nicósia, ficou à frente no saldo de gols. Este é o primeiro título na carreira de Cipriano, que também tem passagens por Fluminense e Red Bull Bragantino.

O zagueiro é filho de Agenor Cipriano, que também foi zagueiro. Atuou pelo Brusque no Catarinense de 1991, marcando dois gols. Foi jogador amador e treinador. É o atual técnico do Mecânica do Japa, do Campeonato Amador de Brusque.

E Agenor também treinou o próprio filho, nas escolinhas do Carlos Renaux. “Eu tinha a vontade de ser atacante como a maioria das crianças quando iniciam sua trajetória (risos). Ainda no Carlos Renaux, com meu pai como treinador, ele me colocou como zagueiro, fiz dois amistosos e gostei de jogar na posição”, relata Cipriano.

Não demorou para que seu irmão, Eduardo, conseguisse agendar um teste no Criciúma. João Cipriano jogou nas categorias de base do Tigre de 2016 a 2019. No início de 2019, com 16 anos, recebeu a oportunidade de jogar no Fluminense. Pelo tricolor, atuou nas categorias de base e também no extinto Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Sub-23.

Em 2023, Cipriano foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Jogou não apenas a Copa Paulista e a Série A3 do Paulista (com o time B), mas teve oportunidade de estrear no Campeonato Brasileiro. Foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na 18ª rodada.

“Foi uma experiência incrível que com certeza vou levar comigo pelo resto da vida, um ano onde aprendi e evolui muito, com momentos muito difíceis e com momentos de realizações. Só tenho a agradecer ao Red Bull Bragantino.”

No início de 2024, na janela de transferências de inverno, chegou ao Apoel, o maior clube do Chipre. O país é uma ilha no leste do mar Mediterrâneo. Está, geograficamente, na Ásia, mas tem elementos culturais predominantemente europeus. No futebol, o Chipre integra a UEFA.

Sob o comando do técnico português Ricardo Sá Pinto, ex-Vasco, Cipriano não recebeu muitas oportunidades. Ainda assim, o jovem zagueiro, de apenas 21 anos, conseguiu se adaptar bem em seus primeiros meses no país.

“É um campeonato competitivo, com muitos jogadores de qualidade. Minha rotina é ir treinar, depois ir para casa. Às vezes uma volta no shopping, ou restaurante. E praia nas folgas, não passa disso”, comenta.

“Minha adaptação foi tranquila, tive a felicidade de terem mais brasileiros e portugueses no clube, inclusive a comissão técnica.” No Apoel, Cipriano é colega de três brasileiros no elenco:o lateral-esquerdo Jefté, também emprestado pelo Fluminense; e os atacantes Marquinhos (ex-Cuiabá e Corinthians) e Gabriel Maioli (emprestado pelo São Paulo).

Com o título, o Apoel se classificou à segunda fase preliminar da Champions League. O jovem zagueiro brusquense aguarda as definições de rumos para a sequência do ano.

