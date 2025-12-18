Zagueiro colombiano contratado pelo Brusque jogará pela primeira vez no Brasil

O zagueiro colombiano Frank Salas, de 28 anos, chegou em Brusque na última terça-feira, 9. Ele foi contratado para defender o quadricolor até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

Frank foi anunciado como o quarto reforço do Brusque para a temporada de 2026, além do volante João Pedro e dos laterais-esquerdos João Felix e Raimar.

O atleta passou pelo Club Ferro Carril Oeste, de Buenos Aires, na Argentina, onde disputou 14 jogos pelo Torneo Federal A e marcou um gol. Também atuou pelo 9 de Julio, igualmente da Argentina, com 16 partidas pelo mesmo torneio, pelo Salcedo FC, da República Dominicana, ele disputou 10 jogos pela Copa de La Liga Dominicana de Fútbol, e teve como último clube o Boyacá Chicó, da Colômbia.

Pela equipe colombiana, marcou um gol e terminou na penúltima colocação da Finalización, liga de segundo turno da primeira divisão do país.

Em entrevista à reportagem do jornal O Município, Frank contou que decidiu acertar com o Brusque após pesquisar sobre os projetos do clube e se agradar com eles, além do desejo de agregar uma experiência profissional no Brasil à sua carreira futebolística.

Salas disse que está ansioso para iniciar a temporada e ajudar a equipe, tratando os companheiros como uma família. “O objetivo de cada jogador é que o clube seja campeão e salte a outro nível, essa é a vontade que tenho também”, afirmou.

Esta é a primeira experiência do atleta no Brasil. Ele compartilhou que está gostando da cidade e da recepção que teve dos colegas de equipe. “Achei a cidade muito bonita e tranquila, além disso todo o corpo técnico me ajuda sempre que preciso”, disse.

Frank está na cidade há uma semana e conta que tem se dedicado aos treinamentos, que, segundo ele, “são bons e exigentes”.

O atleta se destaca como um zagueiro de velocidade, com bom salto aéreo, forte marcação, agressividade e liderança. “Vou pouco a pouco aprendendo a falar (português) para liderar bem”, finalizou.

O Brusque estreia em 2026 pelo Campeonato Catarinense contra a Chapecoense no dia 6 de janeiro, às 16h, na Arena Condá, em Chapecó. A partida marca a abertura da competição.

