Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, sofre grave acidente de carro em Minas Gerais

Na noite de terça-feira, 5, o cantor Zé Neto, integrante da dupla Zé Neto e Cristiano, envolveu-se em um grave acidente de carro na BR-153, na cidade de Fronteira, Minas Gerais. De acordo com informações da PRF, o veículo em que ele estava capotou após uma colisão.

Os relatos iniciais sobre o incidente apontam que Zé Neto transitava pela rodovia quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta. A assessoria do cantor informou que ele tinha partido de seu rancho em Fronteira com destino a São José do Rio Preto (SP).

A Polícia Federal informou que o acidente envolvendo a colisão lateral de veículos resultou em cinco vítimas. Além de Zé Neto, outra pessoa ficou gravemente ferida, enquanto as três restantes sofreram ferimentos leves, sendo que uma delas é menor de idade.

Sem risco

Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e fraturou a costela, após receber os primeiros cuidados em Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto.

Após o acidente, Cristiano, parceiro de Zé Neto na dupla, gravou um vídeo tranquilizando os fãs e disse que Zé Neto não corre perigo de vida.

