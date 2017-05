ZEN cresce 25% no mercado de reposição no primeiro trimestre

Reconhecida pelo desempenho nas exportações, a indústria automotiva brusquense ZEN comemora crescimento de participação também no mercado interno.

No primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou aumento de 25% das suas vendas na reposição, isso em comparação com o mesmo período em 2016.

O resultado ficou acima das expectativas da autopeças catarinense, que projetava aumento de até 15% no volume de negócios.

Na avaliação do gerente de vendas da ZEN para o Brasil e América Latina, Cesar Nisch, o crescimento é uma resposta rápida ao aumento da demanda do mercado de reposição.

“Com a crise econômica que provoca queda nas vendas de veículos novos, o consumidor volta mais suas atenções à manutenção do seu veículo usado. Antevendo esta situação, a ZEN intensificou suas estratégias comerciais no aftermarket (pós-venda)”, explica o executivo.

Com alta em todas as linhas de impulsores de partida e polias de roda livre, o principal destaque foi para a família de tensores, que apresentou a maior alta.

Composta por 265 itens, a família de tensores já cobre mais de 95% da frota nacional de veículos, atendendo, inclusive, a linha de pesados com mais de 600 aplicações.

Até o final do ano, a gama de produtos será ampliada para 320 itens.

A ZEN é o maior fabricante independente de impulsores de partida do mundo e conquistou participação de mercado nos segmentos original (OEM) e de reposição na América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África.

Fundada em 1960, em Brusque, a empresa atua nos segmentos de autopeças para as linhas leve e pesada.