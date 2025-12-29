Zona vermelha: Defesa Civil de Brusque alerta para temporais com risco de alagamentos nesta segunda e terça-feira
Chuva intensa pode ocorrer entre as tardes e noites
Chuva intensa pode ocorrer entre as tardes e noites
A Defesa Civil de Brusque emitiu alerta para a possibilidade de temporais com chuva intensa entre as tardes e noites de segunda-feira, 29, e terça-feira, 30.
O aviso considera o reforço das instabilidades em Santa Catarina, provocado pela atuação de uma área de baixa pressão próxima à costa.
De acordo com a Defesa Civil, os temporais devem se formar a partir da tarde de segunda-feira, com potencial para volumes elevados de chuva em curto período de tempo.
A condição aumenta o risco de alagamentos e enxurradas, especialmente no Vale do Itajaí, região onde Brusque está inserida.
Na terça-feira, 30, o tempo segue instável, com nova previsão de temporais. O risco permanece elevado para ocorrências associadas à chuva intensa, como alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas mais suscetíveis e onde a precipitação ocorrer de forma persistente.
Entre segunda e quarta-feira, os acumulados de chuva no Vale do Itajaí podem variar entre 150 e 200 milímetros, com possibilidade de volumes ainda maiores em pontos isolados. Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada da população.
Entre as orientações estão buscar abrigo durante os temporais, evitando proximidade com janelas e objetos que possam ser arremessados. Em caso de ventos fortes, a recomendação é não transitar nem se abrigar próximo a árvores, placas, muros ou postes de energia.
Já em situações de alagamento, a Defesa Civil alerta para que moradores não atravessem ruas inundadas nem pontes e pontilhões submersos.
O órgão municipal orienta que a população acompanhe as atualizações e alertas divulgados nos canais oficiais ao longo dos próximos dias.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: