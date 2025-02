Zoobotânico abre inscrições para acampamento destinado a estudantes de biologia; veja como participar

Nesta quarta-feira, 12, o Parque Zoobotânico abriu as inscrições para a segunda edição do Acampa Silvestre, voltado para cursos de estudo animal. O objetivo do acampamento é proporcionar uma experiência mais técnica e prática aos estudantes de veterinária, zootecnia e biologia.

Há apenas 30 vagas disponíveis, sendo dez para cada área. Os estudantes que se inscreverem irão acampar de 30 de maio a 1º de junho no parque, contando com palestras e aulas de manejo de diferentes espécies com médicos veterinários.

Os interessados poderão se inscrever clicando aqui, com valores a partir de R$ 2 mil. As inscrições vão até 15 de maio, podendo sofrer reajuste no valor.

“O evento Acampa Silvestre é a segunda edição que está sendo realizada. No ano passado, foi feita a primeira edição, que foi um grande sucesso, e este ano decidimos dar continuidade, realizando novamente esse evento”, diz o diretor do Zoobotânico, Marcos Deichmann.

