Zoobotânico de Brusque realiza Dia da Família neste fim de semana

Com o intuito de oferecer momentos de lazer para as famílias da região, neste sábado, 11, o Parque Zoobotânico de Brusque realiza o Dia da Família. Além de ganhar um vale-pipoca, crianças de até 12 anos não pagam entrada. O dia contará também com pula-pula e presença do grupo Doutores em Cena. O evento começa às 8h e segue até 17h.

O diretor do parque, Rodrigo Voltolini, explica que a ideia do evento veio devido ao cancelamento do Dia das Crianças no Zoo. “Tínhamos planejado um belo dia para as crianças, mas infelizmente devido às chuvas, o evento precisou ser cancelado. Agora convidamos toda a população a vir prestigiar mais um evento aqui no Parque”.

O Parque Zoobotânico de Brusque está aberto para visitação de terça a domingo, das 8h às 17h30. O valor inteiro da entrada é de R$10, o estacionamento é gratuito. O parque, que conta com 120 mil metros quadrados (m²), oferece uma diversidade de fauna e flora com mais de 300 animais.

