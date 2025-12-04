Zoobotânico de Brusque realiza programação natalina com vagas limitadas neste domingo

Neste domingo, 7, a partir das 14h, o Parque Zoobotânico, localizado ao lado da prefeitura da cidade e contará com uma agenda especial de Natal para as crianças. Elas poderão aproveitar diversas atividades como pintura facial, decoração de bolinhas de enfeite e contar seus pedidos de Natal para o Papai Noel que estará presente no local.

As vagas das atividades são limitadas e são exclusivas para crianças de 9 a 12 anos. A inscrição deve ser realizada através deste formulário. Não há mais vagas para crianças de 4 a 8 anos, nem acima dos 12 anos.

Os participantes inscritos terão direito a lembrancinhas e, além das brincadeiras, os visitantes terão a possibilidade de conhecer os diversos animais que o parque acolhe. Como a nova lhama, nomeada Enzo, que nasceu no zoo em outubro.

O Zoobotânico funciona das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo. O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e adolescentes de até 15 anos, e R$ 10 para pessoas mais velhas. A entrada é gratuita para crianças de até cinco anos, guias turísticos acompanhados de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.

