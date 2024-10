Fenarreco e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Fenarreco

A 37ª edição da Fenarreco segue a todo o vapor neste fim de semana. A entrada é gratuita em todos os dias, e os portões abrem às 11h a partir desta sexta-feira, 11. O evento conta com várias atrações culturais, brincadeiras e opções gastronômicas.

2. Festa de Nossa Senhora

Neste sábado, 12, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Steffen, celebra a padroeira do Brasil. Às 9h15 será realizada a procissão com início na rotatória do bairro em direção a igreja. Às 10h, inicia a celebração solene em honra a Nossa Senhora Aparecida. Após a missa, haverá almoço com o tradicional churrasco, cachorro-quente e roda da fortuna. O dia festivo finaliza as 17h30, com carreata até a Matriz São Luís Gonzaga para a missa das 19h.

3. Feira de adoção de pets

A Acapra realizará feira de adoção de pets neste sábado, 12, no Agropet Reis, próximo a Havan, das 9h às 12h. A associação também vai estar arrecadando ração para animais acolhidos e vendendo rifas.

4. Fenamed

A Atlética de Medicina da Unifebe realiza nesta sexta-feira, 11, o Fenamed, esquenta universitário oficial para a Fenarreco. O evento acontece das 18h30 às 23h no Cartolas Bar, que fica na altura do bairro Limoeiro, na rodovia Antônio Heil. A Fenamed tem várias atrações musicais. A entrada custa R$ 20.

5. Troca de cards de Pokémon

A livraria e papelaria Moby Dick promove neste sábado, 12, mais um encontro para troca de cards Pokémon. Os fãs do icônico mangá japonês estão convidados para ir até o estabelecimento, que fica no River Mall, no São Luiz, a partir de 10h30. Além disso, vai haver contação de histórias e distribuição de pipocas para marcar o Dia das Crianças.

6. Atividades para as crianças

O Centro da Musica de Brusque promove no sábado, 12, na praça Barão de Schneeburg, no Centro, uma série de atividades para celebrar o Dia das Crianças a partir de 9h. O evento terá música, pintura de rostos, pipoca, cama elástica e apresentação de alunos.

7. Festa da padroeira em Botuverá

Botuverá também terá uma festa de Nossa Senhora Aparecida na comunidade do Ourinho. Na sexta-feira, 11, será realizada uma novena às 19h. Na sequência, será servido serviço de bar e cozinha. Além disso, o evento terá roda da fortuna. No sábado, 12, acontece a procissão às 8h30. A missa inicia às 10h, antes da festa começar. Às 14h30, começa a tarde dançante com Grupo Bem Bailado.

