Atrações musicais

O público saboreou os pratos desenvolvidos especialmente para o Festival do Camarão ao som de muita música. O grupo Destak do Samba subiu ao palco montado no centro do salão e deu início à festa, com muito samba e pagode. Depois, foi a vez da dupla Léo & Dudu, com um repertório recheado de clássicos do sertanejo. Por fim, Bia Barros foi a responsável por fechar a 1ª edição do Festival do Camarão do Schmitt, com um repertório repleto de sucessos que não deixou ninguém parado.

“Para a primeira edição, superou nossas expectativas. Somos gratos a todas as pessoas que participaram e que fizeram o 1º Festival do Camarão do Schmitt acontecer. Já temos planos de fazer novas edições, quem sabe ainda esse ano”, destaca Rodrigo.