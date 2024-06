200 mil km percorridos: conheça história de brusquense que viaja de kombi para garimpar cristais 

Suelen Nascimento, 29 anos, é natural de Brusque e há 12 anos trabalha com artigos naturais. Ao lado de sua companheira, a kombi Cristal, com quem divide a estrada há cerca de seis anos, ela viaja pelo Brasil e pelo mundo em busca não só de matéria-prima para a sua loja, mas também de conhecimento e liberdade.

Atualmente em sua primeira viagem internacional, Suelen está visitando países do Mercosul. “É um sonho realizado”, diz. Ela percorreu Chile, Uruguai e Argentina, e depois pretende ir para o Peru.

Uma das histórias mais marcantes de sua viagem atual foi o frio intenso que ela pegou no caminho, com temperaturas de até 18 graus negativos.

“Tive noites desafiadoras dentro da Cristal, acordei e pensei: ‘vou passar um café’, aí que me dei conta que minha água estava congelada, e o filtro do café também…Única coisa que não congelou foi a água do radiador, e a Cristal pegou de primeira. Isso me trouxe uma confirmação de que não estou só, e confiei ainda mais na abundância e proteção do universo”, conta.

Já são quase 200 mil quilômetros percorridos com a Cristal. Número que deve ser batido após o término do seu percurso atual. Até o momento, a sua rota mais longa foi de três meses, pelo Brasil. Durante o período, ela mora no veículo.

“A Cristal me permitiu ir cada vez mais longe, em questão de distância, e também me ensinou que não precisamos de muito para viver, a minha vida cabe nela, é libertador”, compartilha.

A ligação de Suelen com o artesanato é antiga. Desde nova, ela gosta da liberdade que a atividade permite. “Nunca gostei de ficar muito tempo no mesmo lugar…Eu sempre gostei de estar em movimento”, diz.

Planejamento e liberdade

Apesar de serem planejadas, Suelen destaca a importância da espontaneidade também. “A parte de planejamento é bem fluída, eu vou sentindo cada região, eu planejo, claro, para ter uma base, mas eu deixo o caminho se mostrar também, não me limito ao planejamento que fiz”, afirma.

“Com base em tudo que já vivi, as coisas mais intensas, mais potentes, não estavam planejadas e com isso, aprendo a confiar”, completa.

Inspiração para outras mulheres

Os propósitos das ‘trips’ vão além da busca por matéria-prima para a sua loja. Em seu instagram com mais de 40 mil seguidores, ela compartilha a rotina, os desafios e as conquistas de suas viagens.

A rede social também é um espaço de troca e serve de incentivo para outras mulheres. Ela divide estratégias de viajar sozinha como mulher. “Ao mesmo tempo que tem desafios, tem muitas conquistas, tem as duas polaridades.”

“E também [para] mostrar para outras mulheres que é possível reencontrar a sua força. Por muito tempo eu me vi limitada, já deixei de fazer muitas coisas por falta de companhia. O que eu falo e mostro ali [no instagram] diariamente é que a gente tem que ser a nossa melhor companhia.”

A conexão com os cristais está unida com o papel de encorajar outras mulheres. “Eu vejo o quanto isso é necessário ainda, apesar do caminho já estar bem mais aberto, mas é possível e eu mostro através das viagens isso”, relata.

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: