Registramos com pesar o falecimento de:



ARMELINO BARON, 73

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guarani. O sepultamento será realizado hoje, às 9h, no cemitério do bairro. Deixa esposa, três filhos, três netos e um bisneto.

TEREZINHA FATIMA ARRUDA DA SILVA, 62

Faleceu em sua residência no bairro Santa Rita. O corpo será cremado hoje, às 10h30, no Crematório Vaticano em Balneário Camboriú. Viúva, deixa dois filhos e dois netos.