2ª edição do Noite de Sopas acontece em agosto, em Nova Trento

No dia 12 de agosto o Santuário Nossa do Bom Socorro promove a segunda edição da ‘Noite da Sopa’, em Nova Trento. O cardápio contará com quatro tipos de sopas: tradicional minestra, sopa de lentilhas, sopa capelleti e canja. Além das sopas também será servido pinhão e quentão.

O evento começa a partir das 19h30 e acontecerá no salão de eventos do Santuário. O custo será de R$ 30 por pessoa. Os convites poderão ser adquiridos na secretaria da Casa Paroquial, no Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. Mais informações através do telefone (48) 3267 – 0127.