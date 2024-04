30ª Fenajeep é oficialmente lançada; confira programação, atrações e valores

Foi lançada oficialmente nesta quarta-feira, 24, a 30ª edição da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep), que acontece entre 29 de maio e 2 de junho.

A solenidade aconteceu na sede do Brusque Jeep Clube, no Centro II, e contou com a presença da diretoria da entidade, da comissão organizadora da festa, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, e do turismólogo da Secretaria de Turismo, Ademir Moraes. Esta será a segunda edição da festa no terreno próprio, que fica na Estrada da Fazenda, no bairro Bateas.

Luiz Gustavo Ullrich, presidente do Brusque Jeep Clube e da comissão organizadora da Fenajeep, destaca que o trabalho para a organização da festa vem desde o fim da última edição e, como é tradição, o evento de 2024 terá novidades.

A expectativa é da participação de 600 veículos, de todo o Brasil e também de outros países da América do Sul, e público de 50 mil pessoas. As inscrições para as provas acontecem a partir da próxima segunda-feira, 29, no site da Fenajeep.

Provas, atrações e infraestrutura

Uma das novidades vai ser a realização de uma etapa do Adventure Cup, campeonato com UTVs contra o relógio, que acontece em um trecho de pista, dentro da festa, e um trecho de trilha, pela cidade.

“Isto vai aumentar a quantidade e a qualidade de pilotos, que tem nível nacional, o que coloca Brusque nas páginas de esporte de todo o país”, destaca Claudiomir Reitz, o Kiko, diretor de prova de jeep cross, gaiola cross e UTV.

Já o passeio expedition, que é feito com veículos 4×4, uma atração para as famílias, que sempre surpreende pelo número de inscritos, vai passar também por Guabiruba e Botuverá. Também será realizado o passeio radical em uma trilha inédita, que estava desativada desde 2008, e está sendo reaberta pela organização da Fenajeep. O rali de regularidade vai partir da sede em direção a trilhas e estradas.

O salão off-road, onde são comercializadas as novidades, peças e acessórios do segmento, terá 97 espaços, com 70 expositores de várias empresas do Brasil e dos Estados Unidos. O evento também terá uma praça de alimentação ainda mais diversificada e vai contar ainda com o Jeep Garden, que vai combinar comida, bebida e música.

Para 2024, a organização aumentou o camping dos pilotos e está realizando estudos para instalação de reservatórios de água.

O passaporte para todos os dias de festa custa R$ 120. Na quarta-feira, a entrada é gratuita. As entradas para quinta-feira, sexta-feira e domingo custam R$ 50. Para o sábado, o valor é R$ 60. A venda já iniciou no site da festa.

Programação da 30ª edição da Fenajeep

Quarta – 29/5

17h – Hasteamento da bandeira

19h – Cerimonial de abertura e abertura do Salão Off-Road

20h – Show no Jeep Garden com Redbarn Band

21h – Encerramento do Salão Off-Road

Quinta – 30/5

8h – Abertura de bilheteria e estacionamento

9h – Início provas indoor

10h – Abertura do salão off road

18h30 – Show no Jeep Garden com Redbarn Band

19h – Encerramento provas indoor

21h – Encerramento do salão off-road

Sexta – 31/5

8h – Abertura de bilheteria e estacionamento

9h – Início provas indoor

10h – Abertura do salão off-Road

14h – Início do Desafio Fenajeep

18h – Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 – Show no Jeep Garden com Redbarn Band

19h – Encerramento provas indoor

21h – Encerramento do salão off-road

Sábado – 1/6

8h – Abertura de bilheteria e estacionamento

8h – Saída do passeio radical

8h30 – Saída do Passeio Expedition

9h – Largada Adventure Cup

9h – Início provas indoor

9h30 – Início Rally Fenajeep

10h – Abertura do salão off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

18h – Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 – Show no Jeep Garden com Redbarn Band

19h – Encerramento provas indoor

21h – Encerramento do salão off-road

Domingo – 2/6

8h – Abertura de bilheteria e estacionamento

9h – Início provas indoor

10h – Abertura do salão off-road

10h – Início Desafio Fenajeep

14h30 – Início das finas indoor

15h – Encerramento do Desafio Fenajeep

17h – Arriamento da bandeira

17h30 – Premiação das categorias

18h – Encerramento da 29ª Fenajeep

Observação: o cronograma das atividades internas e externas , poderão sofrer alterações a qualquer momento , mediante a necessidade. Fica a cargo da direção de provas reformular os horários sem prévio aviso conforme necessário

