Confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Espetáculo de dança

A academia Somma realiza no fim de semana o espetáculo Freddy and the Queen no teatro do Cescb. O espetáculo traz como personagens as figuras mais emblemáticas do século XX, Freddie Mercury e a Rainha Elizabeth II. As apresentações acontecem na sexta-feira, 5, sábado, 6, e domingo, 7, às 20h. As entradas custam R$ 60 e estão à venda na academia, que fica no Centro Comercial Geschafthaus, em frente ao Stock Archer.

2. Aniversário do Cartolas

O Cartolas Pub celebra quatro anos com uma festa no sábado, 6, a partir das 19h. As atrações musicais são Dany e Rafa, Dj Rafa Be, Tom AH+ e Dj Ted. O bar fica na rodovia Antônio Heil, 5000, na altura do bairro Santa Terezinha. Os ingressos antecipados custam R$ 30 (feminino) e R$ 40 (masculino) — até sexta-feira, 5 — e podem ser adquiridos pelo telefone 47 99990-1247.

3. Apresentações teatrais

A escola de teatro Universo Cênico realiza um festiva de esquetes teatrais no sábado, 6, no IFC de Brusque. As apresentações para o público infantil iniciam às 11h, e para os jovens/adultos às 14h30. A entrada é gratuita.

4. Arraiá em prol de animais resgatados

Um arraiá em prol de animais resgatados será realizado neste sábado, 6, no salão de festas do restaurante Espaço e Sabor, em frente à Havan, na rodovia Antônio Heil. Haverá cachorro-quente tradicional e vegetariano, pinhão, quentão, bolos e doces. O evento inicia às 15h.

5. Festa julina do IFC

O Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque promove uma festa julina no próximo sábado, 6, a partir das 16h. Além de comidas típicas, o evento terá apresentações culturais a partir de 17h.

6. Sábado fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza no dia 6 mais uma edição do Sábado Fácil, na praça Barão de Schneeburg, no Centro. As atividades iniciam às 9h e a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos, como orientações de saúde e primeiros socorros, orientações com o Procon e teste de acuidade visual, além de consultas de SPC e Serasa. Já as crianças poderão se divertir com diversas atividades como, brinquedos educativos, jogos de mesa, cama elástica, pintura facial e trenzinho. Apresentações musicais e grupos de dança completam a programação e irão animar o público presente. Também haverá sorteio de diversos brindes em alusão ao Dia dos Avós.

