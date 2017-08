Registramos com pesar os falecimentos de:

SALETE ZABONETTI, 61

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos consternados.

MAGDALENA ZILS FURBRINGER, 86

Faleceu em sua residência no Centro de Brusque. Teve o sepultamento realizado no cemitério luterano do Centro. Deixa familiares e amigos consternados.