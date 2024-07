Tweet no Twitter

A solidão geralmente acompanha o envelhecimento. Uma pesquisa da AARP constatou que 35% das pessoas com mais de 45 anos se sentem solitárias, o que equivale a cerca de 48 milhões de indivíduos atualmente. Desses, 41% se sentiram isolados por seis anos ou mais.

Embora muitos métodos possam aliviar a solidão, nada se compara à amizade genuína. O envelhecimento apresenta desafios como a mudança da família e dos amigos, problemas de saúde e incertezas sobre como fazer novos amigos adultos. Apesar desses obstáculos, manter amizades é possível e não é tão difícil.

Como fazer amigos quando adulto?

Dedique mais tempo a seus hobbies

Há alguma habilidade que você sempre quis aprender ou um hobby que já lhe trouxe alegria, mas que foi deixado de lado? Quando a vida fica agitada, os hobbies geralmente ficam fora de nossas listas de afazeres. No entanto, eles podem ser uma ótima maneira de se conectar com outras pessoas que compartilham seus interesses.

Considere participar de uma aula de pintura comunitária para aprimorar suas habilidades artísticas, aumentar suas endorfinas com uma aula de exercícios em grupo ou participar de um clube do livro. As oportunidades são infinitas. Reserve tempo para hobbies que possam enriquecer sua felicidade e proporcionar um caminho fácil para novas amizades.

Use sites de namoro

Se você acha que sabe muito pouco sobre onde fazer amigos, então a opção de usar sites de namoro não parece tão extra. Só precisamos de sites que ofereçam buscas de casais não apenas para relacionamentos amorosos, mas também para amizades. Na maioria das vezes, as pessoas usam o Omegle em dispositivos móveis. Você também pode encontrar sites semelhantes ao Omegle ou sites com mais detalhes, a VeePN tem uma lista desses sites. Mas você deve decidir de antemão se está procurando uma pessoa apenas para reuniões ou se também está pensando em fazer amizades on-line.

Participe de clubes

Quer passar tempo com pessoas que pensam como você e compartilham seus hobbies? Participar ou fundar um clube é uma maneira fantástica de os idosos fazerem novos amigos e desfrutarem de interesses em comum.

Aqui estão algumas ótimas ideias de clubes:

Clube de cinema: Assista a filmes e discuta-os com amigos durante um lanche.

Clube do livro: Compartilhe e discuta suas leituras favoritas.

Clube de jogos: Divirta-se com jogos de tabuleiro com outros entusiastas.

Os clubes já existentes também estão recebendo novos membros:

Red Hat Society (Sociedade do Chapéu Vermelho): Junte-se a mulheres que adoram se divertir com trajes vibrantes.

Toastmasters: Aprimore suas habilidades de redação e oratória.

American Birding Association (Associação Americana de Observação de Aves): Aprenda sobre pássaros e faça amigos.

Meetup: Encontre facilmente clubes e grupos locais.

Procure grupos de apoio

Os grupos de apoio oferecem uma maneira valiosa de se conectar com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

Aqui estão alguns tipos populares:

Grupos de apoio a idosos para pessoas com entes queridos que sofrem de Alzheimer ou demência

Grupos de apoio ao luto para aqueles que perderam alguém querido

Grupos de apoio a doenças para pessoas com condições de saúde semelhantes

Grupos de apoio a mudanças no estilo de vida para quem quer parar de fumar, perder peso ou fazer outras mudanças significativas na vida

Dica! Lembre-se de que há muitas ameaças on-line na Internet. É claro que você precisa ser capaz de combatê-las pessoalmente, mas também pode contar com a tecnologia. Instale uma extensão VPN para o Chrome e você poderá evitar a maioria dos riscos cibernéticos. Ela é especialmente eficaz na proteção de dados contra vazamentos e de suas contas.

Trabalhe em sua autoestima

Desenvolver a autoestima pode parecer um desafio, mas aumentar sua confiança é fundamental para formar amizades significativas. Parmar sugere praticar regularmente a autocompaixão e a conversa interna positiva.

À medida que você se torna mais confiante, aproveite esse tempo para aumentar sua autoconsciência. Considere os tipos de relacionamentos que deseja e identifique as qualidades que você traz para uma amizade. Compreender melhor a si mesmo ajuda a atrair as pessoas certas e a evitar conexões superficiais.

Participe de um grupo de voluntários

Pesquisas mostram que a exposição repetida e os interesses compartilhados são fundamentais para a formação de amizades. Tente participar de grupos comunitários ou programas de voluntariado para se reunir regularmente com pessoas que pensam da mesma forma. Os centros comunitários locais, inclusive os centros de atividades para idosos, geralmente oferecem eventos gratuitos. Além disso, considere a possibilidade de participar de uma YMCA próxima, que tem programas para todas as idades.

Se você estiver interessado em ser voluntário, procure organizações locais voltadas para causas que lhe interessam. Muitos locais de culto também organizam eventos de voluntariado. Ao participar dessas atividades, você naturalmente criará um relacionamento e formará conexões mais profundas ao longo do tempo.

Conclusão

Fazer amigos pode ser difícil em qualquer idade, mas vale a pena o esforço. Relacionamentos interpessoais sólidos aumentam a saúde, a felicidade e o bem-estar geral. É normal sentir-se nervoso ou desajeitado ao tentar fazer novos amigos. Entretanto, sair de sua zona de conforto e manter a mente aberta pode levar a conexões duradouras. Não hesite – aceite o desafio e veja seu círculo social crescer!