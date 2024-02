Capital da Espanha, mundialmente conhecida por sua rica cultura e gastronomia, Madrid é anualmente visitada por milhões de turistas. Já pensou em visitar a capital espanhola? Segundo números divulgados pela Turespaña (Instituto de Turismo da Espanha), o número de turistas brasileiros aumentou cerca de 146% em relação ao mesmo período em 2022. Voos para Madrid estão ficando cada vez mais acessíveis e com boas opções. Se ainda não começou a planejar a sua viagem, aqui vão 6 razões para querer visitar Madrid.

Poder visitar seus museus

Madrid abriga museus famosos onde é possível ver de perto obras de artistas renomados. O museu do Prado abriga a coleção de arte da família real, além de pinturas espanholas, francesas, flamengas e alemãs. Obras como ‘As meninas’ de Velázquez, as duas versões da ‘Maja’ de Goya, e ‘O cavaleiro com a mão no peito’ de El Greco podem ser apreciadas durante a visita. Outro museu que vale a pena ser visitado é o Reina Sofía. Além de uma programação cultural de exposições temporárias, ciclos de conferências e apresentações ao vivo, é possível ver obras valiosas que estão expostas. A sua principal atração é o ‘El Guernica’, um dos mais importantes quadros do pintor Pablo Picasso, no qual este recorda a dor das vítimas do bombardeio de Guernica no dia 27 de abril de 1937, durante a guerra civil espanhola. Sendo amante de arte ou não, visitar os muitos museus de Madrid com certeza é garantia de uma experiência única e enriquecedora.

Cabe em todos os bolsos

Apesar de ter um turismo forte, é possível conhecer Madrid sem gastar muito. Há diversas opções de passeios e visitações gratuitas. Não quer gastar com táxi? Pode usar o transporte público para se locomover e conhecer a cidade. Na hora de comer, também é possível encontrar locais para todos os gostos e bolsos. A rica gastronomia espanhola por si só já vai garantir uma boa refeição. Então, tendo um orçamento em mente, Madrid vai oferecer alternativas que se encaixem.

Poder reviver os tempos dos reis

Já teve curiosidade de como era viver nos tempos de glória dos reis europeus? Visitar o Palácio Real em Madrid é fazer uma viagem no tempo. Luxuosas salas, prataria, trono real, dentre tantas outras coisas, oferecem o sentimento de ver como era viver nesse tempo. Outro ponto alto é presenciar a troca da guarda que ocorre semanalmente. Porém, se for possível encaixar, vale a pena presenciar a troca da guarda solene. Esta ocorre na primeira quarta-feira de cada mês (exceto em janeiro, agosto e setembro), ao meio-dia e até hoje, este ritual é feito com a presença de mais de 400 pessoas em uniformes e 100 cavalos, assim como na época dos Reis Afonso XII e Afonso XIII. Um espetáculo gratuito que vale a pena presenciar pelo menos uma vez.

Assistir a um show de Flamenco

Assistir a um espetáculo de flamenco em Madrid oferece uma experiência cultural apaixonante e imersiva. A cidade é um dos principais destinos para apreciar essa arte espanhola única, que combina música, dança, canto e palmas. Com uma variedade de tablados e casas de flamenco, Madrid oferece aos espectadores diversas opções para vivenciar essa expressão artística vibrante. Os ingressos para um bom show podem não ser tão baratos, mas o investimento sempre vale a pena. É recomendável comprar os ingressos com antecedência, pois as sessões costumam esgotar rapidamente.

Visitar a casa do Real Madrid

Independentemente de ser um fã de futebol ou não, conhecer o Estádio Santiago Bernabéu é um ponto a ser considerado. O Real Madrid é um dos clubes mais renomados e bem-sucedidos do mundo e é possível visitar a sua casa. Uma visita guiada ao estádio oferece acesso exclusivo aos bastidores, incluindo os vestiários, a sala de imprensa e a área técnica. O museu do Real Madrid, situado no estádio, exibe uma coleção de troféus e momentos históricos, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de reviver os triunfos do clube. O ponto alto da visita é a vista panorâmica do campo a partir das arquibancadas, que proporciona uma experiência emocionante e permite aos visitantes imaginarem os momentos memoráveis que ocorreram nesse lendário palco esportivo.

Desfrutar da rica gastronomia espanhola

Último, mas não menos importante, temos a rica gastronomia espanhola como um bom motivo para visitar Madrid. Ao percorrer os bairros de La Latina e Malasaña poderá comer em bares de tapas autênticos e restaurantes tradicionais que oferecem pratos emblemáticos, como paella e rabo de toro. Bocadillos, cocido madrileño e calos a madrileña são apenas alguns dos pratos que devem estar na lista. Gosta de doces? Poderá apreciar os deliciosos churros em uma churrería. Caso queira se aprofundar, há sempre oportunidades para participar de um roteiro gastronômico ou aulas de culinária para aprender a preparar os pratos espanhóis clássicos.

A lista de razões poderia continuar por várias páginas, mas visitar e conhecer pessoalmente as maravilhas de Madrid com certeza é bem melhor. O que acha de começar a planejar?