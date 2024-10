Primeiro chama a atenção e logo desperta curiosidade quando alguém se sente atraído por uma foto. Pequenos detalhes do cotidiano ganham outra visão e se tem a certeza de que uma simples história pode ser melhor contada através de imagens, apenas ‘lendo’ a mensagem que a foto quer transmitir. Para guardar uma lembrança, compartilhar experiências, dar uma opinião, como registro ou um documento apenas são a maioria das fotos que se tiram todos os dias. As pessoas gostam do processo de tirar fotografias, como uma terapia. Nada melhor então que a câmera Canon EOS Rebel T3, indicada e projetada para iniciantes e amadores. Capaz de oferecer múltiplos recursos de qualidade muito boa e a um preço acessível, ela é também fácil de usar.

A Canon EOS Rebel T3 é um modelo que parece bastante simples visualmente, o que pode ser uma vantagem se quiser utilizá-lo para fotografia ou vídeos outdoor. Com função de vídeo e outros modos que são bastante úteis quando se deseja, com configurações manuais, começar a praticar fotografia. Aliás, o vídeo é uma das funcionalidades que mais se destaca, por isso também é uma câmera escolhida para vídeos institucionais, criativos e de blogs.

Modos de Fotografia da Canon EOS Rebel T3

Entre as funções que podem ser encontradas nela estão a Automática, onde a câmera cuida de todas as configurações praticamente e também funciona com o flash desligado; Creative Auto, um modo que dá a possibilidade de alterar a profundidade de campo, o disparo do flash e a cena; Retrato, onde o modo automático desfoca o fundo, suaviza pele e cabelo e também permite influenciar no meio ambiente; Paisagem, que funciona em modo automático com ampla profundidade de campo, cores verdes e azuis aprimoradas e nitidez maior; Primeiro Plano, onde a distância é determinada pelo desempenho de cada lente; Esportes, pois a câmera possui configurações otimizadas para capturar assuntos em movimento e Retrato Noturno, já que a câmera é otimizada para um obturador longo.

A Canon EOS Rebel T3 é uma câmera ideal para começar no mundo da fotografia, surpreendendo na qualidade e no preço, suficiente para aprender, levar em suas viagens e dar pequenos passos.

Conhecendo melhor a EOS Rebel T3

A Canon EOS Rebel T3 é uma câmera do tipo SLR -Single Lens Reflex- com lente do tipo AF -foco automático- /AE -exposição automática-. É compatível com lentes Canon EF, incluindo lentes EF-S, seu modo de vídeo funciona com cartões de memória SD/SDHC/SDXC e possui sensor CMOS, um dos melhores em termos de resolução. Conta com 9 pontos de foco a partir do centro -em cruz para focar em ambas as orientações- e uma porta USB para dispositivos externos como baterias ou computadores. É dona de flash embutido e sapata para flash externo, oferece uma faixa ampla de sensibilidade ISO de 100 a 6400 e velocidades de obturador de 1/4000 a 1/60 segundos. Possui sensor CMOS de 12,2 megapixels e processador DIGIC assim como também capacidade de vídeo HD de 1280 x 720 com velocidade de 3fps. Com ela se pode tirar fotos simultaneamente nos formatos JPEG e RAW. Como quase todos os modelos da Canon, possui uma sapata superior e inferior -sapata é um tipo de adaptador para flash e tripés que funciona encaixando-se entre o adaptador que acompanha a câmera e a sapata do dispositivo externo que se deseja adicionar-. A roda ou dial oferece a possibilidade de uso bastante fácil, pois está localizado próximo ao botão do obturador, caso se queira mudar de modo durante a filmagem rapidamente, um recurso útil para quem ainda é iniciante pois cada modo é indicado com desenhos nítidos. Além disso, permite usar funções automáticas para gerenciar apenas alguns modos manualmente enquanto se aprende a usar todos eles. Como foi projetada para ser uma câmera de uso prático e fácil é um aparelho com poucos botões, entre eles se encontra ajuste de sensibilidade ISO, balanço de branco, exibição de imagens, acesso ao menu principal e informações da imagem como exposição. Possui tela traseira fixa de 2,7 polegadas, fácil de usar e podendo acessar também configurações ISO, profundidade de campo e informações do usuário a partir daí. O Live View é uma das funções a destacar, pois com ele se pode visualizar as cenas como são vistas no visor, porém maiores. E oferece a possibilidade, além disso, de controle remoto conectando esta tela a um computador.

Vantagens da Canon EOS Rebel T3 para Fotógrafos Iniciantes

A Canon EOS Rebel T3 é uma câmera de excelente qualidade, bastante simples e voltada para aqueles que desejam dar um salto para a fotografia digital DSLR. Cumpre assim todas as expectativas, não só na facilidade de utilização mas também na resolução e qualidade nos resultados finais.

Entre as vantagens que se podem encontrar nela está uma excelente qualidade fotográfica quando manuseada em ISO baixo, um sistema de foco automático muito bom e a bateria com excelente desempenho. Vem com uma lente opcional EF-S 18-55mm com uma distância focal de 3,5-5,6, uma alça larga EW-200 DB, cabo de interface e baterias com carregador tipo LC-E 10.