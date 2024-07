A rodada do desespero

O Brusque enfrenta o Botafogo de Ribeirão no domingo em um jogo de dois desesperados. O time paulista vem de três derrotas seguidas e tomou quatro do CRB na quarta-feira. Uma derrota fará com que o time de Luizinho Vieira fique seis pontos atrás do adversário, e a distância vai ficando cada vez maior para sair do Z-4.

Mais uma vez, o time bobeia e tropeça nas próprias pernas. Vencia a Chapecoense depois de receber um presente da defesa, tem Dentinho expulso no segundo tempo e resolve to mar pressão de graça no final do jogo, sofrendo empate numa bola aérea com quatro zagueiros em campo. Inaceitável no estágio que o time se encontra, ainda mais contra uma Chape que não absolutamente nada de mais.

Eu não consigo ter essa calma que o treinador mostra ter após o jogo. A situação é gravíssima, demanda reação, o primeiro turno está acabando com jogos cruciais e a tal da terceira vitória não vem. Não chegou nenhum atleta novo na janela de transferência e ele terá que conseguir uma reação urgente com o que tem. Além do mais, não cola o discurso que a simples volta ao Augusto Bauer vai fazer o time jogar de repente.

A vitória no domingo é obrigação. Se ela não vier, passaremos a fazer contas e depender de milagres. Não queremos ver o time chegar nesse estágio.

Arena

A Prefeitura de Brusque assinou contrato com uma empresa que vai consertar o histórico problema das goteiras da Arena Multiuso, que faz com que jogos sejam paralisados e até treinos cancelados em dias de chuva. Gestões e anos passaram sem aparecer uma solução. Pelo jeito agora vai. Que bom.

Renaux

O Carlos Renaux venceu o Blumenau na quarta-feira e agora depende somente de si para ser o segundo colocado da primeira fase da Série B do Catarinense e garantir vaga direta para a semifinal, e disputando o jogo do acesso em casa. Basta vencer o Guarani de Palhoça no domingo, no estádio Renato Silveira. O campeonato vai se mostrando muito favorável para que o Vovô consiga o acesso. O time é bom para o nível da segundona e suficiente para ganhar uma vaga na primeira divisão. É só não bobear.

Vistoria

O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, esteve vistoriando o estádio Augusto Bauer na manhã de terça-feira. Ainda falta um caminho para o primeiro jogo. A arquibancada nova ainda está sendo instalada, e o presidente Altair Heck me confirmou que a Polícia Militar ainda não esteve lá fazendo uma análise para emissão do laudo. O jogo Brusque x Paysandu, semana que vem, será em Itajaí. O próximo do calendário, caso o Renaux classifique para a semifinal da Série B de SC e só jogue no dia 11, é no dia 2, quando o Bruscão enfrenta o América pela última rodada do returno.