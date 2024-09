Abel Moda Vôlei disputa jogo de ida da final do Catarinense nesta quarta-feira

A Abel Moda Vôlei enfrenta a Pinhalense às 19h30 desta quarta-feira, 25, no ginásio Neuro Izidoro Bugnotto, em Pinhalzinho, no jogo de ida da final do Campeonato Catarinense. O jogo de volta será realizado em 3 de outubro, quinta-feira, às 19h30, na Arena Brusque.

A vaga foi obtida nesta sexta-feira, 20, após vitória sobre a ADV Jaraguá na Arena Brusque. Após vencer por 3 sets a 0 em Jaraguá do Sul, o time brusquense aplicou mais 3 a 0 diante de sua torcida, com parciais de 25-13, 25-14 e 25-16.

“Jogamos sério do começo ao final. Fizemos uma grande partida, sem dar chances (…). Contamos com a torcida de todos. Agradecemos a todo o público que foi ao ginásio, aos pais que levaram as crianças da escolinha. (…) Conto com todo mundo na final”, comenta o técnico Maurício Thomas.

Abel Moda Vôlei e Pinhalense se enfrentaram duas vezes na primeira fase. As brusquenses venceram por 3 sets a 0 em casa e perderam por 3 a 1 fora.

