A Abel Moda Vôlei estreia na Superliga às 18h30 desta sexta-feira, 18, contra o Gerdau Minas na Arena UniBH. A partida tem transmissão do SporTV2.

Na temporada 2022-23, a Abel Moda Vôlei também enfrentou o Minas fora de casa na estreia. O adversário era, assim como agora, o atual campeão.

A equipe brusquense retornou à elite do vôlei feminino nacional uma temporada após o rebaixamento e tem a missão de permanecer na Superliga A. O time é praticamente o mesmo que foi campeão catarinense em 3 de outubro. Dos dias 11 a 15, a Abel Moda representou Brusque na fase regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) e foi campeã do torneio classificatório.

Mais da metade do elenco tem até 25 anos. O técnico Maurício Thomas volta a contar com jogadoras mais experientes. Se em temporadas passadas o time brusquense tinha Sassá ou Juliana Nogueira, desde o Catarinense tem as centrais Natasha Farinéa e Camila Leite, além da ponteira Mari Blum.

O Minas chega também embalado pelos títulos do Campeonato Mineiro, em 5 de outubro, e da Supercopa, conquistada na sexta-feira, 11. A equipe tem atletas com passagem pela Seleção Brasileira, como a oposta Kisy Nascimento, a ponteira Priscila Daroit e as centrais Thaisa e Júlia Kudiess.

Há também jogadoras estrangeiras no elenco com passagens por suas seleções, como a dominicana Yonkaira Peña, a holandesa Celeste Plak e a estadunidense Jenna Gray.

Regulamento

As 12 equipes se enfrentam em turno e returno. As oito melhores passam às quartas de final, e as duas piores são rebaixadas à Superliga B. As fases de mata-mata são disputadas em melhor de três partidas.

