Abel Moda Vôlei perde para o Sesi Bauru fora de casa pela Superliga

A Abel Moda Vôlei perdeu por 3 sets a 1 para o Sesi Vôlei Bauru na noite desta segunda-feira, 27, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), pela 15ª rodada da Superliga. As parciais foram de 25-10, 25-23, 21-25 e 25-21. Com o resultado, o time paulista dormiu na liderança, enquanto a equipe brusquense chega a seu quarto set vencido e permanece sem vitórias na competição, com o rebaixamento confirmado.

A ponteira Isa, do Sesi Vôlei Bauru, foi a melhor jogadora da partida, com 24 pontos. Do lado de Brusque, a também ponteira Manu foi o destaque no quesito, com 17 pontos.

Para o técnico Maurício Thomas, o mau início com o placar elástico no primeiro set se deve a uma apatia e a uma postura assustada de sua equipe, diante de um adversário que vive grande momento.

“Iniciamos um primeiro set muito apáticos, muito assustados, porque o Sesi Bauru vinha de seis vitórias, com grande elenco, jogando super bem. A gente viu o vídeo, como é o jogo do Sesi, e elas entraram muito assustadas.”

O jogo começou a mudar após o 25-10 no set inicial. “O segundo set foi melhor, a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado, jogamos de igual para igual, com saque bom, bloqueio e defesa funcionando bem. Oscilamos muito na recepção ainda.”

O treinador valoriza a luta e a grande atuação de suas atletas no terceiro set, vencido por 25-21, e a pegada do time até o quarto set. “Saio muito orgulhoso do time, a gente sabe o tamanho do adversário, o investimento que é feito, a nossa dificuldade. E não desistimos, lutamos muito, muito mesmo.”

Resta à Abel Moda Vôlei disputar suas últimas sete partidas na Superliga. A sequência do ano deverá ter o Campeonato Catarinense e os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). A próxima competição nacional da Abel será a Superliga B, em 2026.

“É assim que a gente queria. A gente quer um time que veste a camisa, que honre, que lute, e que aproveite a oportunidade. Foi demais, gostei muito da postura do time a partir do segundo set. Agradeço a todo mundo, a nossos patrocinadores, a milhares de mensagens de apoio, de sorte, e muita gente reconhecendo o esforço que esta meninada está fazendo”, finaliza Thomas.

A Abel Moda Vôlei volta a campo na quarta-feira, 5, às 18h30, contra o Brasília Vôlei na Arena Brusque.

