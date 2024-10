Abel Moda Vôlei vence Pinhalense e é campeã estadual pela segunda vez

A Abel Moda Vôlei se sagrou campeã catarinense na noite desta quinta-feira, 3, após vencer a Pinhalense por 3 sets a 0 na Arena Brusque, com três parciais de 25-21. O destaque da partida ficou com a experiente ponteira Mari Blum, de 41 anos. A torcida compareceu em peso ao ginásio e fez a festa ao final de uma campanha com nove vitórias e uma única derrota.

Esta é a segunda vez que a equipe brusquense conquista o título, após o título em 2021, nos primeiros meses do projeto. A Abel Moda também já foi campeã da Superliga C e dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), também em 2021. Foi o primeiro título da equipe conquistado em uma final na Arena Brusque.

A equipe comandada por Maurício Thomas volta à quadra na Superliga, estreando em 18 de outubro, contra o Minas, fora de casa.

Abrindo os trabalhos

O primeiro set começou bastante equilibrado, com as equipes ainda parecendo sentir o peso do jogo decisivo. As anfitriãs tiveram um começo irregular, com o técnico Maurício Thomas pedindo tempo com o placar em 13-14.

A Abel Moda conseguiu passar à frente, e foi a vez do técnico da Pinhalense, Fernando Bonato, pedir o tempo quando o placar era 18-16.

A disputa se manteve apertada, e o time do Oeste ainda marcou um ace da ponteira Camila Eduarda, levando o placar a 23-21. Contudo, um ataque de Manu explorando o bloqueio e um ace de Glaucia fecharam o set para a equipe de Brusque: 25-21.

Pequeno susto

No segundo set, a Abel Moda Vôlei conseguiu chegar na reta final abrindo vantagem de seis pontos. A Pinhalense não se entregava. Após um novo ace de Camila Eduarda, Mari Blum atacou na rede e Maurício Thomas pediu tempo vencendo por 23-20.

Quando o set começava a se complicar, a central Natasha Farinea marcou o 24º ponto brusquense: 24-21. E após um pequeno rali, com muita determinação das visitantes, Manu finalizou com uma largada no meio da quadra: novamente 25-21.

Último set

A Abel Moda Vôlei já pediu tempo no terceiro set após placar em 1-4, e não demorou para tomar o controle. Saques venenosos da oposta Kalu dificultavam a recepção, num momento do jogo com ótimos ataques de Manu e um ponto da levantadora Ana Paula, de segunda.

Fernando Bonato pediu tempo com o jogo em 15-9 a favor das brusquenses. A Pinhalense esboçou uma reação logo depois, mas não conseguiu ameaçar de fato a vantagem da Abel Moda até o fim do set.

Num momento decisivo, Júlia Fahel errou o saque e a Abel abriu 22-18. Com um ataque mortal de Glaucia, as brusquenses chegaram a 23-18, mas as adversárias ainda resistiam. Coube a Manu soltar um míssil do lado esquerdo da quadra e sacramentar o título.

