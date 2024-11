Abel Moda Vôlei visita o Mackenzie-MG nesta segunda-feira, pela Superliga

A Abel Moda Vôlei visita o Batavo/Mackenzie-MG às 21h30 desta segunda-feira, 4, em Belo Horizonte. O jogo é válido pela terceira rodada da Superliga, mas é a quarta partida da equipe brusquense na competição, após as derrotas para Minas, Praia Clube e Fluminense. O SporTV 2 transmite o confronto.

As equipes se reencontram após a final da Superliga B, em 7 de abril. Naquela ocasião, também no ginásio do Mackenzie, a Abel Moda saiu na frente vencendo o primeiro set por 25-17. Contudo, as anfitriãs conseguiram a virada com parciais de 25-18, 26-24 e 25-8.

Na atual edição, o Mackenzie perdeu suas duas primeiras partidas: 3 a 0 para o Praia Clube e 3 a 2 para o Minas, com um ponto na classificação.

“Sabemos das dificuldades e que temos o menor orçamento. Mas estamos em busca de mais recursos para contratar, pelo menos, duas jogadoras mais experientes. Nosso time é de guerreiras e, com reforços, com certeza vamos surpreender”, comenta o técnico da Abel, Maurício Thomas.

“Só de estar na Superliga A já é um orgulho para nós. Somos um time novo, com poucos recursos, mas com muita garra”, completa.

