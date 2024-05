Abertas as inscrições para o Desfile do Colono da Festa da Integração, em Guabiruba

Estão abertas as inscrições para o Desfile do Colono, tradicional evento da Festa de Integração de Guabiruba. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Agricultura do município, portando pelo menos um documento oficial. O desfile será realizado em 9 de junho, com partida às 9h.

O Desfile do Colono tem sua saída definida na Prefeitura de Guabiruba, seguindo em direção ao pavilhão São Cristóvão e percorrendo as principais ruas do município. Esta celebração é uma tradição guabirubense, que destaca a importância da agricultura na comunidade. A Festa da Integração chega, em 2024, à sua nona edição.

Entre as partes integrantes do desfile, há carros alegóricos com adornos à agricultura, como plantações, além de animais de fazenda e ferramentas agrícolas, em comemoração à presença da agricultura familiar. Os integrantes do desfile podem participar com tratores e tobatas.

A Secretaria de Agricultura de Guabiruba está localizada na rua Paulo Kormann, 416, Centro (ao lado da Apae). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3308-3104.

