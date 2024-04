No cenário da saúde ocular, a cidade de Brusque sempre registrou grandes filas de espera para a realização de exames via SUS na especialidade. Os números, porém, não são particulares do município, mas sim um reflexo de um problema mundial. Os dados costumam ser discutidos no Brasil no mês de abril, celebrado como Abril Marrom, mês de conscientização sobre a cegueira.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de problemas de visão no mundo. De todos os casos, a Organização acredita que 80% poderiam ser evitados com tratamento precoce.

Já o censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicado em meados do ano passado revela que 3,1% dos brasileiros, ou 6,3 milhões não enxergam de modo algum mesmo usando óculos. Isso indica mais de quatro vezes os 1,5 milhão de brasileiros clinicamente cegos em 2019.

Para discutir o tema, o jornal O Município conversou com a secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, e com o médico oftalmologista do Hospital de Olhos de Brusque, Andre Przysiezny. Ambos destacam que as doenças, cada vez mais comuns, possuem diversas formas de tratamento, inclusive via SUS.

Prevenção

Para o oftalmologista André Przysiezny, as queixas mais comuns nos consultórios são: dificuldade de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo, dor nos olhos, conjuntivite (que pode ser química) e sensação de corpo estranho.

“Muitas dessas queixas podem estar relacionadas à idade. Pessoas acima de 45 anos podem experimentar esses sintomas com maior frequência, especialmente os idosos. Outros sintomas comuns incluem ver flashes de luz e ter deslocamento da retina. O importante é estar atento aos sintomas, pois são eles que sinalizam quando algo está errado”.

Questionado sobre as melhores formas de prevenir doenças oculares, o oftalmologista destaca que a avaliação periódica e precoce é o fator mais importante. Para ele, crianças a partir dos seis meses já podem passar por avaliações.

“É cada vez mais comum detectar miopia em crianças, muitas vezes devido ao uso frequente de celulares, tablets e computadores. É essencial estar atento às crianças. Quanto aos idosos, frequentemente enfrentam problemas como catarata e glaucoma. O ideal é realizar avaliações regularmente, antes que a condição se agrave”, comenta André.

Sobre o uso de óculos, o profissional explica que qualquer pessoa que sinta dificuldade de visão deve usá-los. Para André, também é comum muitas pessoas usarem óculos com o grau inadequado.

“É necessário visitar o oftalmologista regularmente para verificar o grau, pois ele pode aumentar ou diminuir. Para quem trabalha com computador, é recomendável o uso de colírio. Dores de cabeça ao usar ou não os óculos também são um alerta. O uso de óculos está relacionado à necessidade de corrigir a visão. Se algo não está certo, busque ajuda, pois pode ser que você precise de óculos”, complementa.

Atendimento no SUS

A secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, conta que desde que assumiu o cargo em agosto de 2023, a pasta buscou o credenciamento para a realização de exames oftalmológicos com três locais: Hospital Azambuja, Hospital Imigrantes e por último e mais recente a clínica Infinity.

“Além disso o estado também está chamando para consultas pois esperávamos que o ritmo dos hospitais seriam melhores. Buscamos de todas as formas diminuir essa fila, registrou há pouco tempo atrás cerca de 6 mil pessoas”, comenta a secretária.

Ainda de acordo com Thayse, no mês de março saíram 445 pacientes da fila pela clínica Infinity, Já no Imigrantes, em abril, foram agendados 78 procedimentos, a maioria cirúrgicos.

Confira a lista de procedimentos e consultas que podem ser realizadas via SUS em Brusque (sem citar as cirurgias):

Retirada de corpo estranho na córnea;

Capsulotomia Yag Laser;

Tratamento cirúrgico de Pterigio;

Cirurgia de catarata;

Fotocoagulação a laser;

Injeção Intravítrea;

Iridotomia a laser;

Panfotocoagulação a laser;

Ptose palpebral;

Tomografia de coerência óptica;

Conultas: triagem, catarata, glaucoma e de retina.

Questionada sobre como uma pessoa pode buscar ajuda no SUS para problemas oculares, a secretária explica que aqueles com queixas oftalmológicas são encaminhados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) ao especialista. “Os médicos reguladores avaliam a urgência com base nos dados clínicos. A partir disso, o paciente é encaminhado conforme os credenciamentos mencionados. É um processo simples. O importante é procurar ajuda, e o sistema de saúde pública está disponível para auxiliar”, conclui.

