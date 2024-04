Abril Verde: saúde do trabalhador é tema de palestras organizadas pela Cipa em Brusque

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) iniciou as ações de conscientização do Abril Verde na quarta-feira, 24, em Brusque. Com o tema “Trabalhar Sim, Adoecer Não”, o principal objetivo é abordar a importância dos cuidados com a saúde e a integridade física dos servidores.

A primeira ação ocorreu com os trabalhadores da Secretaria de Obras. “Iniciamos o dia de trabalho com esse importante tema, a importância de cuidar da saúde para ter uma vida saudável, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional”, disse Paulo Freitag, presidente da Cipa.

Durante essa semana ainda, o projeto será aplicado com os servidores da Secretaria de Saúde. “Queremos atingir todas as secretarias e abranger o maior número de funcionários possíveis”, afirmou.

