Acibr celebra 90 anos em jantar com homenagens a empresários e empresas que marcaram história

A noite desta segunda-feira, 18, foi o ponto alto das comemorações de 90 anos da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), com um jantar realizado na Sociedade Santos Dumont.

O evento reuniu diretores, associados, representantes de entidades e autoridades locais e estaduais, incluindo o senador Esperidião Amin, e o presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Elson Otto.

A Acibr foi fundada em 2 de outubro de 1934 e é considerada uma das principais entidades de classe de Santa Catarina, reunindo atualmente mais de 800 empresas associadas.

No local, foi montada uma galeria onde todos os ex-presidentes da entidade e suas respectivas gestões foram destacadas. Atual presidente da Acibr, Marlon Sassi destacou o orgulho de liderar a associação e também fez questão de ressaltar seus antecessores.

“São muitos os sentimentos que permeiam a nossa mente e o nosso coração nesses 90 anos de história. Hoje, ao lado de uma diretoria presente e atuante, tenho a honra de conduzir a entidade e de expressar minha sincera gratidão a todas as gestões que nos antecederam, nestas nove décadas de associativismo empresarial e de colaboração voluntária”.

Ele ainda ressaltou o papel da entidade na transformação social por meio do empreendedorismo, do diálogo e do associativismo.

“Sobretudo pela atuação dinâmica de nossos Núcleos, caminhamos juntos em direção da prosperidade e do progresso para todos. Na Acibr reunimos empresários que, com profunda humildade, se colocam a serviço para fazer a diferença em temas que são de interesse de toda a comunidade. Hoje, celebramos as conquistas que já estão se tornando realidade, o que confirma o diálogo e a nossa sintonia com os governos municipais, estadual e federal, sensíveis aos apelos das entidades de classe”.

O presidente da Facisc, Elson Otto, afirmou que “a Acibr é um exemplo para todo o nosso sistema, fazendo um grande trabalho em prol de todo o setor produtivo e de toda a comunidade. E Brusque é um exemplo nacional de empreendedorismo e de fortalecimento da classe empreendedora”.

O senador Esperidião Amin também homenageou a entidade. “Estamos muito felizes de participar desse momento da história de Brusque. Eu e a Ângela (Amin, sua esposa e ex-deputada federal) fizemos questão de estar aqui para prestigiar a Acibr, que luta pelas causas mais importantes da região. E também para homenagear quem essa entidade serve, que são os cidadãos”.

Para o empresário edemar Fischer, vice-presidente regional da Fiesc para o Vale do Itajaí-Mirim, “um dos grandes diferenciais da Acibr é tratar as coisas com carinho, honestidade e seriedade. E também os núcleos, que envolvem ainda mais pessoas e fazem acontecer”.

“Brusque é reconhecida em todo o país por ser uma cidade desenvolvida e pujante e muito disso é pela parceria do poder público com a sociedade organizada e entidades como a Acibr. Muitas das nossas conquistas dos últimos anos têm a digital da Acibr”, destacou o prefeito André Vechi.

Confira vídeo sobre os 90 anos da Acibr

Homenagens

A Acibr preparou uma série de homenagens para marcar as nove décadas de fundação. O Colégio Cônsul Carlos Renaux, Colégio São Luiz, Hospital Azambuja, Têxtil RenauxView, Cine Gracher Stoltenberg e Livraria e Papelaria Graf foram lembrados por terem mais de 90 anos de história.

Ações de destaque desenvolvidas com o apoio da Acibr ao longo dos anos também foram destaque: a construção do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb), a pavimentação da rodovia Antônio Heil, a duplicação da rodovia Antônio Heil, a criação do Observatório Social de Brusque, criação dos Núcleos Setoriais e a criação dos convênios de segurança pública.

“É uma honra e uma satisfação muito grande ser homenageado pela Acibr. O Centro Empresarial é um orgulho. Foi feito com muita dificuldade e hoje nos representa muito bem”, disse o empresário Ingo Fischer, um dos homenageados.

A Acibr ainda entregou homenagens pela contribuição de várias figuras à história da Acibr e, consequentemente, pelo impacto de suas ações na região. Os honrados foram Ingo Fischer, Antônio Heil (in memoriam), representado pela família, Halisson Habitzreuter, Neston Zen Filho, o Tato (in memoriam), representado pelo filho Gabriel, Edemar Fischer, Rita Conti e Quido Sassi.

Além disso, cinco ações realizadas pelos Núcleos Setoriais da Acibr foram lembradas. Representante dos núcleos receberam placas pelas ações: o Festival Nacional da Cuca (Vanderlei Hassmann e Emily Dognini), criação do selo Vale das Toalhas (Arthur Eduardo Marchi e Eduardo Schlindwein), criação do evento Mulheres que Inspiram (Gisela Gracher Stieven e Cristiane Costa Bonacina), luta pela construção da subestação de Botuverá (Edson Rubem Müller e o prefeito Alcir Merizio) e a criação dos festivais gastronômicos Temperô e Temperô na Praça (Sara Caetano Sassi Jacomossi, Indjanara Costa Hochsprung e André Cipriani Gomes). Foram homenageados também os executivos da entidade, Hélio Habitzreuter, Antônio Cervi e Cândido Horácio Godoy.

O evento contou ainda com a entrega do Troféu InspirAcibr para o Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: