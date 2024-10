Acibr completa 90 anos de história de luta pelo desenvolvimento de Brusque e região

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá completa neste dia 2 de outubro nove décadas de história de luta pelo desenvolvimento da economia e da sociedade da região. A entidade surgiu da união do empresariado brusquense e depois estendeu suas ações para cidades vizinhas, amplificando sua influência e importância.

Os primeiros passos foram dados em uma reunião no Hotel Gracher, com a presença de diversos empresários de Brusque, que deu origem à então Associação Comercial e Industrial de Brusque, de onde derivou a sigla utilizada até hoje.

Os pioneiros da Acibr

Otto Schaefer, Fernando Boettger, Antônio Maffezzolli, Adolpho Domingos, Max Hafermann, Adriano Rosetti, Wenceslau Nasguewitz, Arthur Olinger, Primo Diegoli, Augusto Moritz, Manoel Correa, Germano Appel, Ewaldo Schaefer e Rodolfo Renaux Bauer estavam presentes na primeira reunião da Acibr há 90 anos.

Na primeira ata, foi definido o objetivo da associação, que era “cooperar para o desenvolvimento e o progresso do comércio, indústria e lavoura”. O primeiro presidente foi Otto Schaefer.

Na época, Brusque tinha 6 mil habitantes. Conforme pesquisa da revista que celebrou os 85 anos da Acibr, o jornal O Rebate publicou em outubro daquele ano que a Acibr participou da constituição da Federação das Associações de Comércio, Indústria e Lavoura de Santa Catarina, reforçando sua representatividade.

Os representantes de Brusque e da Acibr no encontro foram Otto Schaefer, Henrique Bosco e R.R. Bauer.

Entre os fundadores da federação estavam delegações de várias regiões do estado, incluindo “Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, São José, Estreito, Laguna, Mafra e São Francisco”.

Ampliação da atuação

Para além disso, porém, existem poucos registros da atuação da Acibr por mais de duas décadas. Em 1956, comerciantes se juntaram para formar a Associação Comercial de Brusque (ACB), que apareceu com uma atuação mais efetiva.

O engajamento da ACB era nítido e tinha impacto nos caminhos da cidade. As reuniões da diretoria, por exemplo, contavam com a presença do prefeito e presidente da Câmara para ouvir as demandas e discutir soluções.

Em 1964, ela se fundiu à Acibr, que passou a assumir um papel de protagonismo. A fusão ocorreu depois que, por exigência do Ministério do Trabalho e Emprego da época, foi criada a Associação dos Lojistas e do Comércio em Geral de Brusque, que pouco depois passou a se chamar Associação Profissional do Comércio Varejista de Brusque e mais à frente deu origem ao Sindilojas, sem ligação com a associação criada anos antes e com fins sindicais.

A primeira vez que foi levantada a possibilidade de fusão foi em reunião realizada em fevereiro de 1963, defendida pelo então presidente da ACB, Herbert Schlindwein. Em agosto do ano seguinte, ela foi concretizada.

Um mês antes, foi realizada uma reunião em que a diretoria autorizou a fusão. Publicação do jornal O Município de 29 de agosto mostra que, neste momento, uma convocação de reunião da antiga da ACB já era assinada como Associação Comercial e Industrial de Brusque.

Primeiras ações de destaque

Presidente da Acibr entre 1965 e 1968, Carlos Cid Renaux, o Calinho, teve um grande destaque na conquista de uma série de serviços públicos para Brusque.

O primeiro grande momento foi a construção da rodovia Ivo Silveira, que conecta Brusque a Gaspar, inaugurada em 1967. Outra conquista do período de Calinho à frente da Acibr foi a criação de dois fundos municipais, o Fumpom e o Funrebom, que davam suporte às forças de segurança do município – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, respectivamente.

Pouco tempo depois, a Antônio Heil também foi inaugurada, ligando Brusque a Itajaí, em 1974. Outros avanços para a cidade que foram conquistados com apoio da Acibr em anos próximos foram a construção da Feira Industrial de Brusque (Fideb), expansão das linhas telefônicas no município, instalação do escritório da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc) e a criação do Tribunal Regional do Trabalho.

Atuação da Acibr

Atualmente, a Acibr tem cerca de 800 associados, 21 diretores e está presente em todos os setores da sociedade. Presidente da associação, Marlon Sassi ressalta que o principal objetivo de todos é trabalhar em frentes que fazem uma diferença considerável na sociedade.

“A Acibr busca proporcionar um ambiente de desenvolvimento para que a gente cresça de forma sustentável”, resume.

Dentre as demandas atuais da região, estão a barragem de Botuverá, a subestação da Celesc em Botuverá, o trevo de intersecção entre a BR-101 e a Antônio Heil, as reformas da escola João Boos, em Guabiruba, e ligações de Guabiruba com Brusque e Blumenau. “Queremos tirar todos os nós da nossa região para que possamos avançar ainda mais. Temos um potencial imenso”.

