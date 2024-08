Acidente entre carreta e carro deixa mulher presa às ferragens e inconsciente na BR-470, em Blumenau

Uma carreta e um carro da Secretaria de Saúde de Pouso Redondo colidiram na manhã desta segunda-feira, 5, na BR-470, em Blumenau. O acidente aconteceu no quilômetro 60 da rodovia.

O condutor da carreta, de 31 anos, não ficou ferido. O motorista, de 48 anos, do Chevrolet Spin foi avaliado e conduzido ao Hospital Santo Antônio com dor no tórax. O passageiro, de 80 anos, também foi conduzido ao hospital, com ferimentos na pelve e no rosto.

Além dos dois homens, uma outra passageira, de 50 anos, foi encontrada inconsciente e presa às ferragens do carro. Ela foi retirada do veículo e, ainda inconsciente, levada ao Hospital Santa Isabel.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

