Adolescente tem celular furtado dentro do banheiro do terminal urbano

O celular Samsung Grand Prime, branco, de um adolescente de 16 anos foi furtado dentro do banheiro do terminal urbano, no Centro de Brusque, na tarde de segunda-feira, 29. Ele relatou para a Polícia Civil que foi até o local para provar um relógio que havia comprado em uma loja no terminal.

Ao experimentar o objeto, ele deixou o celular em cima da pia do banheiro e se virou de costas para observar melhor o acessório. Assim que retornou para pegar o celular, não o encontrou mais.

Junto com ele haviam mais três homens no local, então que o adolescente pediu para que esvaziassem os bolsos. Um deles contou que o suspeito do crime já havia saído do banheiro.