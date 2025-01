A população de Brusque marcou presença na reinauguração do Ali’s Lanches na noite de quarta-feira, 29. O estabelecimento, que há décadas faz parte da rotina dos brusquenses, reabriu suas portas com um ambiente renovado, mas mantendo o sabor e o atendimento que conquistaram gerações de clientes. O evento atraiu pessoas de toda a cidade e até de municípios vizinhos.

O novo projeto arquitetônico, assinado pela arquiteta Andressa Kulkamp da Silva, trouxe um espaço mais moderno e funcional. Agora, o restaurante conta com um ambiente climatizado e sem pilares no meio, proporcionando mais conforto aos clientes e praticidade para a equipe de trabalho. Além disso, um novo mezanino amplia a capacidade do estabelecimento, que agora comporta cerca de 170 pessoas, 70 a mais do que antes.

“A ideia estava no papel há muito tempo. O mercado exige uma atualização, mudou muito a forma como o público olha o ambiente. Fizemos um novo espaço para agradar cada vez mais o nosso cliente”, explica Osmar Hofmann Junior, 41 anos, um dos proprietários.

Apesar da grande reforma, a essência do Ali’s Lanches permanece a mesma. “Permanecer com a qualidade é uma tradição. Queremos atender cada vez melhor”, ressalta Heide de Souza Hofmann, 44 anos, uma das proprietárias.