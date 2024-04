Anac investiga se influenciadora de Brusque tinha autorização para jogar dinheiro de helicóptero em Balneário Camboriú

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu um processo para investigar se o helicóptero usado pela influenciadora de Brusque Bell Ponciano Tamasia, que no último domingo, 21, usou uma aeronave para jogar R$ 10 mil na Praia Central, em Balneário Camboriú, tinha as devidas autorizações de voo.

Na ação feita no domingo, Bell jogou notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Em todas as notas havia uma etiqueta feita de vinil com a mensagem “Parabéns. Obrigado por participar”. A Anac também pontuou os riscos de se jogar objetos de uma aeronave.

Dois órgãos são responsáveis pela aprovação deste tipo de operação aérea, do ponto de vista da aviação civil: a própria Anac e o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), subordinado ao Comando da Aeronáutica (Comaer).

Enquanto a Anac autoriza a operação da aeronave e do operador em si, o Decea tem como atribuição gerir e controlar atividades de navegação aérea e a ordenação dos fluxos de tráfego aéreo para que o lançamento ocorra.

Além disso, é necessário obter autorização prévia junto à prefeitura local, bem como outros órgãos que podem estar envolvidos na operação.

Se não tiver as devidas autorizações, a influenciadora pode ser punida por perturbação da ordem pública. Todos os envolvidos podem ser penalizados conforme os artigos 33 e 35 de contravenções penais e o art 132 do Código Penal.

O que diz a influenciadora

Procurada pela reportagem, Bell Ponciano tratou com normalidade a investigação da Anac, disse que ainda não foi procurada pela Agência de Aviação e afirmou que realizou a ação sem quebrar nenhuma regra.

“Isso [investigação] é super normal a Anac fazer. É o trabalho deles. Fizemos tudo dentro do que é permitido, tanto é que até o momento não entraram em contato comigo. Querem mostrar que vão fazer algo. Afinal, jogar dinheiro de um helicóptero não é algo normal, né”, disse a influenciadora.

