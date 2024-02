André Vechi rebate críticas de William Molina e diz que MDB de Brusque é “submisso”

O prefeito André Vechi (PL) se manifestou sobre as falas do presidente local do MDB, William Molina, que, em entrevista ao jornal O Município acusou o prefeito de ser “esnobe” e afirmou que “falta de competência” da atual administração na execução de obras.

Vechi rebateu dizendo que o MDB local é submisso a outros grupos políticos e defendeu o trabalho de sua administração.

“Não me surpreende ver a disposição do MDB local em ser submisso aos grupos políticos de Ciro Roza e Jones Bosio. Sobre as outras questões, a gestão anterior teve sua avaliação nas urnas há cinco meses, com 8% dos votos. Em relação às críticas, diferente do que foi dito pelo presidente do MDB, temos recebido um retorno muito positivo do nosso trabalho, seja nas ruas ou no gabinete aberto, onde sempre estamos em contato com a população, diferente da gestão passada”, disse Vechi.

Os dois trabalharam juntos na antiga Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do governo Jonas Paegle e eram próximos até antes da eleição de 2023.

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: