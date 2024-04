Veia trabalhadora

Desde muito jovem, Almir colaborava com o pai no comércio e na agricultura. Após concluir o ensino médio aos 17 anos, começou a trabalhar na antiga Usati, uma usina de açúcar em São João Batista. Ele passou a trabalhar em três turnos no laboratório da empresa, inclusive nos fins de semana, pedalando de sua casa no bairro Fernandes até o Centro com sua bicicleta, até que conseguiu comprar uma motocicleta.

Nesse emprego na Usati, Almir aprendeu disciplina e pontualidade, sendo inspirado pelo exemplo do chefe Onésio Farias e cultivando amizades marcantes com colegas como José Lamim, Joel Angeli, Erom Duarte, Jorge Gatner, Valmir Fontanelli, Jonas Andregtoni, entre outros.

Entretanto, seu sonho de ingressar na universidade o levou a deixar o emprego em 1983, após ser aprovado no vestibular. Não permanecendo cioso, trabalhou como freelancer em uma empresa de cepas de madeira para calçados. No ano seguinte, seu irmão mais velho, Atanázio, juntamente com o empresário Laudir Kammer, fundou a Calçados Ala, onde Almir também se envolveu, inicialmente fabricando sapatilhas de pano xadrez com apenas sete funcionários.

Por falta de recursos, Almir e seu irmão pegavam carona com o caminhão da Usati para comprar matéria-prima em Joinville e abastecer a fábrica. Mais tarde, conseguiram comprar um Fiat 147 com a ajuda do pai, ampliando a produção para 200 pares diários. Em apenas três anos, conseguiram devolver o investimento inicial ao irmão Atanázio.

Em 1990, a empresa estava consolidada, mas necessitava de investimentos maiores. Após desacordos entre os sócios, Laudir fundou a ViaScarpa e Almir e seu irmão continuaram com a Calçados Ala. No entanto, em 1994, Almir decidiu trilhar seu próprio caminho, separando-se da sociedade com seu irmão.

Visionário e investidor

A trajetória empreendedora de Almir Santos ganhou impulso a partir de 16 de janeiro de 1995, com a fundação da empresa Suzana Santos. Inicialmente localizada em um galpão alugado da antiga Usati, a empresa contava com 30 funcionários e produzia 300 pares de sapatos por dia.

No ano seguinte, a empresa adquiriu seu próprio prédio e, em 1997, lançou a marca infantil Suzaninha, aumentando sua produção para 1,8 mil pares diários.

Em 1998, a empresa expandiu seus horizontes ao iniciar as exportações. No entanto, um incidente de não pagamento por parte de um cliente quase levou a empresa à falência no final do mesmo ano.

Atualmente, após superar esses desafios, a empresa Suzana Santos produz 6 mil pares de sapatos por dia, empregando mais de 350 colaboradores diretos e mais 350 indiretos.