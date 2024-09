Apesar das queimadas por todo o país, candidatos a prefeito não têm pautas climáticas nos planos de governo

Proteção climática

Quase todo o Brasil está em ardendo em chamas, literalmente. Mas isso não parece motivar, ainda, os candidatos a prefeito, a incluir políticas de proteção climáticas em seus planos de governo, o que preocupa o atento Ministério Público de SC. Seu procurador-geral, Fábio de Souza Trajano, tomou a nobre iniciativa de encaminhar ofício com sugestões para 14 partidos políticos chamando a atenção de seus dirigentes para a necessidade de motivar seus comandados e, a partir deles, os eleitores, a dar importância ao assunto. Merece aplauso.

Antipolarização

Em sete capitais, candidatos a prefeito têm avaliado que se associar a Lula ou Bolsonaro pode trazer mais prejuízo do que dividendos eleitorais. É o caso de Florianópolis com o candidato Dário Berger (PSDB), que teve apoio de Lula na disputa ao Senado em 2022, mas agora quer ficar equidistante da direita e da esquerda. Ao jornal “O Globo” explicou sua estratégia: “O bolsonarismo é forte na região, mas Florianópolis é mais de centro. Não vou nacionalizar a disputa. O prefeito é um resolvedor de problemas”. Pensando bem….

E agora, Xandão?

Mesmo com a plataforma X suspensa no Brasil, por determinação do ministro “supremo” Alexandre de Moraes, e sob ameaça de multa de R$ 50 mil para quem tentasse burlar o bloqueio, vários senadores, destemidamente, continuaram postando mensagens. Dentre eles Jorge Seif (PL-SC).

Céu sem limite

Não faltaram comemorações pela inauguração, anteontem, da rota aérea Lisboa-Florianópolis. Mas será que sustentará ao longo do tempo? Motivos há. Quando as passagens começaram a ser vendidas, em julho, em caráter promocional, custavam US$ 649, ou algo em torno de R$ 3.670, incluindo taxas. Em consulta deste espaço a uma agência de viagens na Ilha de SC, há dois meses, o bilhete para embarque entre a semana de Natal e final deste ano e todo o mês de janeiro de 2024, custava cerca de R$ 12 mil. Anteontem estava ainda mais caro: R$ 14.351.

“Meter a faca”

Uma das revelações mais impactantes e até repulsivas em vídeo que caiu nas redes sociais, acerca da prisão do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, terça-feira, é que ele autorizava que empresários concessionários do ramo funerário da cidade “metessem a faca” nas vítimas, no sentido metafórico, obviamente, mas que se traduzia na explicita exploração máxima delas, com preços abusivos e serviços de quinta.

Comoção

De comover, mesmo, ver a despedida que os Bombeiros de SC fizeram para o labrador Ice, o primeiro cão guarda-vidas do Brasil, que participou de mais de 80 ocorrências e morreu de causas naturais aos 15 anos, no início desta semana, em Itajai. Foi sepultado no cemitério de animais de Tijucas, ontem.

Sétima arte 1

A 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024, que começa hoje e vai até dia 11, celebra a exibição de 17 obras catarinenses de diferentes cidades, incluindo Florianópolis, Timbó, Chapecó, Cunha Porã, Garopaba, Palhoça, Itapema, e Porto Belo.

Sétima arte 2

Um dos destaques é o documentário “Aldo Baldin – Uma Vida pela Música”, dirigido por Yves Goulart, sobre a trajetória do tenor catarinense nascido em Urussanga, exibido em abril no Festival Internacional de Cinema de Nova York. Reconhecido como um dos melhores tenores do mundo pela crítica internacional, Aldo conquistou sucesso nas décadas de 1980 e 1990 antes mesmo da popularização do trio Os Três Tenores. Gravou mais de 100 álbuns, realizou inúmeros concertos com renomados regentes e foi agraciado com prêmios internacionais importantes, como o Grammy.

Coletes balísticos

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que condenou o Estado de SC a fornecer coletes balísticos a prova de balas a todos os agentes penitenciários do Estado, temporários e efetivos, no prazo de 90 dias. Conforme os julgadores, o fato deles serem servidores públicos estatutários não afasta a competência da Justiça do Trabalho, por se tratar de questão de saúde e segurança dos trabalhadores.

Cristianismo

Relatado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) o plenário do Senado aprovou projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural nacional. Agora será encaminhado à sanção da Presidência da República. Amin destacou que “desde o início da colonização, passando pelos séculos seguintes de nossa história, a fé católica esteve presente, com suas igrejas e capelas, seus santos e festividades, sua arte sacra e sua música, em um amálgama singular e único, próprio da vivência brasileira e da alma de nossa gente”. Lapidar.