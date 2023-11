Apesar de apelos de lideranças, Eduardo Gohr é exonerado da Fundação Municipal de Esportes

Apesar da mobilização de líderes dos Jogos Comunitários, Eduardo Gohr, até então chefe de esportes de alto rendimento da Fundação Municipal de Esportes (FME), foi exonerado do cargo na tarde desta segunda-feira, 6.

De acordo com informações de bastidores, a demissão de Eduardo tem caráter estritamente político, tendo em vista que o servidor fez campanha para o candidato a prefeito Alessandro Simas (PP), na eleição vencida pelo atual prefeito André Vechi (DC).

Com a vitória de Vechi, o governo precisou alocar aliados na eleição e, neste cálculo político, Eduardo foi visto como alguém que não estava mais “no mesmo time”.

Ele foi comunicado do desligamento nesta tarde, e, ao jornal O Município, afirmou que deixa o cargo de cabeça erguida, pois sempre teve conduta correta no exercício da função. Eduardo trabalhou no esporte de Brusque em vários governos, desde Paulo Eccel e Bóca Cunha, até mais recentemente, durante o mandato de Ari Vequi.

Ele afirma, apenas, que ficou chateado pelo fato de ter sido divulgado por fontes do governo que ele teria feito campanha em grupos de WhatsApp do esporte. Segundo Eduardo, ele jamais compartilhou qualquer mensagem de cunho político nos grupos dos quais participa ou é administrador.

