De acordo com o site oficial do Governo Federal , os aplicativos governamentais ultrapassaram 20 milhões de downloads em apenas 8 meses. Esse número impressionante superou até mesmo a quantidade de downloads de apps de redes sociais populares, como o Tik Tok. Mas afinal, por que os apps do governo brasileiro tiveram um boom?

Leia o artigo completo e entenda o motivo por trás da súbita popularidade desse tipo de aplicativo no Brasil. Fique por dentro de quais apps estão no topo da lista dos mais baixados pelos brasileiros e entenda como se manter seguro nesse cenário.

Por trás da súbita popularidade dos apps do governo brasileiro

Hoje, o Governo Brasileiro oferece mais de 75 aplicativos diferentes para os mais diversos propósitos, todos gratuitos. Os apps abrangem diferentes categorias, como:

Educação

Agendamento de serviços

Apps dos principais ministérios nacionais

Documentos digitalizados

Auxílios governamentais

Correios

E mais!

Nos tempos atuais, os cidadãos brasileiros prezam cada vez mais pela praticidade. Portanto, ter esses apps à disposição para pagar contas, acompanhar entregas, sacar dinheiro de benefícios, se registrar no CADÚNICO, emitir impostos, declarar imposto de renda e lidar com outras burocracias é muito mais fácil do que sair de casa para lidar com tudo.

Diante dessa popularidade dos aplicativos do Governo Brasileiro, no entanto, a preocupação com segurança online aumentou consideravelmente. É importante baixar apps fornecidos apenas pelo governo e conferir no momento do download quem fornece o app.

Caso queira se aprofundar nos detalhes da segurança online de forma simples e rápida, saiba mais sobre o Surfshark e fique por dentro de como blindar os seus dispositivos com antivírus, proteger sua identidade e lidar com os perigos da web.

Os apps mais baixados do Governo Brasileiro

Se perguntando quais aplicativos do Governo Brasileiro marcaram presença nos celulares da população esse ano? Confira a seguir uma lista de aplicativos com números impressionantes de downloads em 2024 no Brasil:

Gov.com : o Gov.com se tornou o terceiro app mais baixado do Brasil em 2023 e chegou ao segundo lugar em 2024, superando o Tik Tok com mais de 5 milhões de downloads. Nos próximos anos, é provável que a popularidade do app só cresça.

Meu SUS digital: o antigo ConecteSUS se tornou Meu SUS digital e hoje está entre os 5 apps mais baixados do Brasil, na quinta posição. Em 2024, o app já foi baixado mais de 3 milhões de vezes, colocando a saúde dos brasileiros em foco.

Meu INSS: o app Meu INSS permite que os cidadãos brasileiros acompanhem facilmente o status dos seus benefícios, permite que você agende perícias, veja seu extrato de contribuições e muito mais. Não é à toa que ele está entre os aplicativos mais baixados e acessados pelos brasileiros esse ano.

O boom que só tende a permanecer

O aumento na popularidade dos aplicativos do Governo Brasileiro comprova uma tendência crescente na sociedade atual: resolver questões necessárias de cidadania pelo celular, sem enfrentar filas e sem precisar sair do trabalho ou comprometer tempo do seu dia para resolver burocracias presencialmente.

Conclusão

Por dois anos consecutivos, o Gov.com esteve na lista de apps mais baixados, superando redes sociais, apps de compras e utilitários. Nos próximos anos, é provável que o número de downloads de apps governamentais atinja novos patamares.